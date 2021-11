» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 16/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Se extendió la Asignación por Embarazo para protección social de 6 a 9 meses









Esta extensión se realiza en forma automática y no es necesaria la realización de ningún trámite. En el marco de la implementación de la primera etapa de la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (Plan 1000 días), a partir del mes de noviembre se extiende la Asignación Por Embarazo Para Protección Social de 6 a 9 meses. Esta extensión se realiza en forma automática y no es necesaria la realización de ningún trámite. "Nuestro deseo como gobierno es que cada una de nosotras pueda hacer que nuestros hijos y nuestras hijas estén bien, que crezcan sanos y que estén bien alimentados", indicó la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta. En este sentido, destacó que "con la extensión de la Asignación por Embarazo, a partir de la implementación de la Ley de los Mil Días, estamos igualando las oportunidades de todas las familias argentinas, acompañando a las futuras madres en este momento se encuentran con ingresos informales, para quienes es muy importante poder contar en este momento con el respaldo y la protección del Estado nacional". ¿A quiénes les corresponde la Asignación por Embarazo? - Mujeres y personas gestantes desocupadas - Trabajadoras informales - Monotributistas sociales - Trabajadoras de servicio doméstico registradas ¿Cómo hacer el trámite? Se puede hacer de manera online en anses.gob.ar o acercándose a una oficina de ANSES con turno previo.



