Liga Campanense:

Ganaron las Campanas, el Junior, el Defe y Desamparados









Se adelantó la segunda fecha de las Zonas D y E del "Torneo 90 Años" de Primera División. El pasado sábado, en cancha de Las Campanas, la Liga Campanense de Fútbol adelantó la segunda fecha de las Zonas D y E del "Torneo 90 Años" de Primera División. Dado que el domingo no podía haber actividad por las Elecciones Legislativas, desde la organización se decidió avanzar con estos dos grupos que tienen cinco equipos cada uno y, por ende, deben disputar una jornada más que los otros tres. En la Zona D, Atlético Las Campanas (que el fin de semana debutará en el Torneo Federal Regional Amateur) ratificó su chapa de candidato al "Tri" después de vencer 3-1 a Albiola con goles de Diego Gómez, Franco Otta y Agustín Godoy (para el equipo del Km70 anotó Braian Aranda). En tanto, por este mismo grupo, El Junior debutó con victoria: después de quedar libre en la primera jornada, el sábado venció 2-1 a Leones Azules con tantos de Axel Caluque y Marcos Giuppone (para los de Otamendi marcó Jonatan Romero). Con estos resultados, las posiciones de la Zona D quedaron de la siguiente manera: 1) Las Campanas, 6 puntos; 2) El Junior y Albizola, 3 puntos; 4) Leones Azules y Atlético Las Praderas, sin puntos. Por la próxima fecha, el sábado, jugarán: Las Campanas vs El Junior y Albizola vs Las Praderas. Y quedará libre Leones Azules. En tanto, por la Zona E, otro candidato como Defensores de La Esperanza logró su primer triunfo con una abultada goleada: superó 10-0 a Las Palmas con tantos de Joel Cerrudo (4), Esteban Soraire (2), Thomas Solís (2), Federico Godoy y Sergio Robles. Por su parte, Desamparados, que había quedado libre en la primera fecha, debutó con victoria: le ganó 2-1 a Norte FC con goles de Isaias Argüello y Braian Martínez (Mauro Roble convirtió para Norte). Así, las posiciones de esta Zona E quedaron de la siguiente manera: 1) Defensores de La Esperanza, 4 puntos; 2) Norte y Desamparados, 3 puntos; 4) Deportivo San Felipe, 1 punto; 5) Las Palmas, sin puntos. Por la próxima fecha, el sábado, se enfrentarán: Desamparados vs Defensores de La Esperanza y Las Palmas vs Deportivo San Felipe. Y quedará libre Norte FC.

DESAMPARADOS DEBUTÓ CON VICTORIA EN EL TORNEO: LE GANÓ 2-1 A NORTE FC.





LAS CAMPANAS CONSIGUIÓ UN IMPORTANTE TRIUNFO ANTE ALBIZOLA Y YA TIENE UN PIE EN LOS PLAYOFFS.





JOEL CERRUDO MARCÓ CUATRO GOLES EN LA ABULTADA VICTORIA DEL DEFE SOBRE LAS PALMAS.



