Breves: Deportivas

COMO UNA CAMPEONA Luego de su participación en el Sudamericano Juvenil de Natación que se realizó en Lima, Perú, la campanen-se Agostina Hein (13 años) regresó el fin de semana a nuestra ciudad. Y ayer tuvo múltiples reconocimientos por su enorme labor en el certamen continental. En primera instancia, por la mañana, fue recibida especialmente en el Colegio Siglo XXI en su retorno a clases. Luego, también fue agasajada por los compañeros de trabajo de sus padres Enrique e Ivana. Y finalmente, por la tarde, llegó en autobomba a la pileta del Club Independiente de Zárate donde entrena junto al profesor Sebastián Montero y a Valentín Almada, quien también integró la Selección Argentina Juvenil de Natación. En Perú, Agostina tuvo una actuación brillante: cosechó 10 medallas en total (5 de oro, 3 de plata y 2 de bronce) y fue premiada como la mejor nadadora Sub 15 de la competencia. "Estoy más que feliz por los resultados y por las experiencias y sensaciones que me llevé de este torneo", señaló Agos.





LO MEJOR DE FACU El argentino Facundo Campazzo tuvo su mejor actuación en la actual temporada NBA durante la victoria de su equipo, Denver Nuggets, 124-95 sobre Denver Nuggets. El cordobés anotó 13 puntos (2/3 en dobles y 3/6 en triples), dio 4 asistencias y capturó 2 rebotes en 22 minutos de juego. Así, la franquicia de Colorado mejoró su récord a 9-4 y se ubica en la tercera posición de la Conferencia Oeste. F1: GANÓ HAMILTON Lewis Hamilton (Mercedes) logró revertir un fin de semana complicado y se llevó una victoria brillante del Gran Premio de Brasil de Fórmila 1. El británico, que largó desde la 10ª posición, tuvo un ritmo demoledor y, a falta de 13 vueltas para el final, pudo quitarle el liderazgo a Max Verstappen (Red Bull), que finalmente terminó segundo. Mientras el finés Valtteri Botas (Mercedes) completó podio. De esta manera, el campeonato de pilotos se mantiene con el neerlandés al frente con 332,5 unidades, catorce más que el acumulado de Hamilton (318,5). La próxima carrera de la F1 será el Gran Premio de Qatar, este domingo 21. ARRANCÓ EL MASTERS El ATP World Finals comenzó el domingo en Turin (Italia) y en la primera jornada de competencia, por el Grupo Rojo, triunfaron el ruso Daniil Medvedev (6-7, 6-3 y 6-4 al polaco Hubert Hurkacz) y el alemán Alexander Zverev (7-6, 1-0 y retiro ante el italiano Matteo Berretttini). Hoy, por esta misma zona, habrá duelo de ganadores y perdedores en la continuidad del certamen. Mientras tanto, ayer lunes se puso en marcha el Grupo Verde con victoria del N° 1 del mundo, Novak Djokovic, que superó 7-6 y 6-2 al noruego Casper Ruud. En tanto, el ruso Andrey Rublev derrotó 6-4 y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas.

