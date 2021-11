HOY, ARGENTINA VS BRASIL

Esta noche se vivirá una nueva edición del gran clásico del fútbol sudamericano: desde las 20.30 horas, Argentina recibirá a Brasil en el estadio Bicentenario de San Juan por la 14ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. El encuentro entre ambos viene precedido por la final de la Copa América que el combinado de Lionel Scaloni ganó en el Maracaná y también por el bochorno sucedido en el duelo de primera rueda. Sin embargo, con Brasil ya clasificado al Mundial y con Argentina prácticamente asegurada también, el cotejo pierde esa carga de emotividad, aunque no deja de ser un clásico que ambos querrán ganar. Por el lado Albiceleste, el DT confirmó que Lionel Messi "jugará", mientras que el Scratch no contará con Neymar (molestias en el aductor izquierdo). Los demás partidos de esta jornada serán: Bolivia vs Uruguay (17.00), Venezuela vs Perú (18.00), Colombia vs Paraguay (20.00) y Chile vs Ecuador (21.15).

SUFREN PORTUGAL E ITALIA

Dos de las grandes selecciones europeas no pudieron asegurar su boleto a Qatar 2022 en la fase de grupos y deberán atravesar el repechaje continental. Portugal perdió 2-1 con Serbia y terminó en el segundo puesto del Grupo A por detrás del elenco balcánico. Por su parte, en el Grupo C, Italia no pasó del 0-0 frente a Irlanda del Norte y le abrió el camino a Qatar a Suiza, que goleó 4-0 a Bulgaria. Al repechaje también va Suecia, que no pudo desbancar a España (derrota 1-0) en la última fecha del Grupo B. En tanto, Croacia ganó el Grupo H y avanzó directo al Mundial, mientras Rusia quedó segundo y tendrá una última chance. Finalmente, en el cierre del Grupo I, Inglaterra aplastó 10-0 a San Marino y también obtuvo su pasaje, mientras Polonia obtuvo el lugar en el repechaje.

Hoy se define el Grupo G: Holanda (20) recibe a Noruega (18), mientras Turquía (18) visita a Montenegro. El ganador de esta zona será el décimo clasificado directo a Qatar: ya tienen boleto Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Inglaterra y Alemania.

PRIMERA A FEMENINA

Hoy comienzan los Cuartos de Final del Torneo Clausura: Boca Juniors recibirá a Independiente (9.30), mientras River Plate será local ante Gimnasia de La Plata (17.00). Mañana se juegan los otros dos cruces: San Lorenzo vs Platense y UAI Urquiza vs Racing Club.

ALVÉS VOLVIÓ AL BARSA

El lateral derecho Dani Alves superó ayer la revisión médica en el Hospital de Barcelona y por la tarde se entrenó con sus nuevos compañeros del elenco Culé, que desde la semana pasada es dirigido por su excompañero, Xavi Hernández. Sin embargo, el brasileño no jugará en el Barcelona hasta, por lo menos, el fin de semana del 2 de enero, dado que no podrá ser inscripto hasta que se abra el mercado de invierno europeo.