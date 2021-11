P U B L I C





El partido de ida se juega esta tarde, desde las 17.00, en el barrio Don Francisco. La revancha será el fin de semana en Villegas. Una final. Ni más ni menos que una final estará disputando Puerto Nuevo esta tarde frente a Liniers. Será como local, en el partido de ida de una serie que se definirá en la revancha a jugarse en Villegas. Y con la ilusión de conseguir el segundo ascenso de su historia a la Primera C. La expectativa es gigante en el barrio Don Francisco. Por ello, el estadio Carlos Vallejos se vestirá hoy de fiesta para el primer encuentro de esta final que se pondrá en marcha a las 17.00 horas, cuando el árbitro Ariel Cruz marque el inicio de las acciones. El Portuario llega a esta cita como campeón del Torneo Apertura, certamen que ganó de manera inobjetable e invicta, luego de ocho triunfos y tres empates que le permitieron postergar a Defensores de Cambaceres. En el Clausura, el conjunto de nuestra ciudad se mantuvo en esa línea durante las primeras tres fechas, pero después cayó en un pozo y estuvo siete cotejos sin poder ganar (dos igualdades y cinco derrotas). Por eso no pudo pelear el ascenso directo. Sin embargo, en su última presentación goleó 4-0 a Central Ballester, un resultado que no solo le permitió salir de esa mala racha, sino que lo clasificó a la Copa Argentina, lo reencontró con su mejor versión y lo volvió a nutrir de confianza para afrontar esta final frente a Liniers. Incluso, ese juego pareció confirmar la alineación que Gastón Dearmas presentaría esta tarde. Porque Javier Balbuena volvió bien de su lesión muscular; y porque todo indica que Ezequiel Ramón terminará siendo el lateral izquierdo, tal como ocurrió en las últimas dos fechas (Uriel Huarte sufrió una grave lesión a principios del Clausura y fue reemplazado inicialmente por Kevin Casco). Así, la única duda que asoma en la formación es el segundo volante interno: Enzo Ritacco tiene asegurado su lugar cerca de Kevin Redondo, mientras el juvenil Marcos Quiroga tuvo una positiva actuación ante Central Ballester y fue titular en los últimos tres juegos en una función que habitualmente cumplió "Noni" Ramón y que tuvo a Rodrigo Martínez como primera alternativa durante toda la temporada. Arriba, después de darle distintas oportunidades a Alexander Meza durante el Clausura, "Tonga" volvió a recurrir a los dos extremos del Apertura (Enzo Moreno y Selem Lojda) para acompañar a Antonio Samaniego. Así, entonces, los once iniciales de Puerto Nuevo para esta tarde serían: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Ezequiel Ramón; Marcos Quiroga, Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Selem Lojda, Antonio Samaniego y Enzo Moreno. La nómina de 19 jugadores que ayer quedaron concentrados a la espera de esta final se completa con Tabaré Benítez, Enrique Grieger, Luis Rodríguez, Kevin Casco, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Jeremías Villarreal. Por su parte, Liniers debió transpirar hasta el final para quedarse con el Clausura. Y, así, estará jugando una final por el ascenso a la Primera C por tercera temporada consecutiva: en las últimas dos cayó frente a Real Pilar y Claypole. A diferencia de años anteriores, en los que fue construyendo un notable dominio en el historial, a La Topadora de Villegas no le fue bien esta temporada frente al Auriazul: en la primera rueda perdió 1-0 en Campana y en la segunda debió conformarse con un empate 2-2 después de comenzar ganando 2-0. Igualmente, ninguno de esos antecedentes contará hoy cuando Ariel Cruz ponga en marcha el partido. Porque entonces se estará comenzando a escribir una nueva historia. EL REDUCIDO Este miércoles, además, estará comenzando el Reducido por el segundo ascenso. Se disputarán los partidos de ida de los cruces Muñiz vs Defensores de Cambaceres y Argentino (R) vs Sportivo Barracas. Mientras Centro Español vs Juventud Unida empezará mañana. Estas series también serán a partido y revancha y los tres ganadores avanzarán a semifinales, instancia en la que se sumará el perdedor de la final entre Puerto Nuevo y Liniers.

KEVIN REDONDO, EL CAPITAN Y TERMÓMETRO PORTUARIO (FOTO: MARCELA LUNA). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 40. En 39 partidos, Puerto Nuevo ganó 4 veces y Liniers logró 23 victorias. Igualaron en 12 ocasiones. El Portuario marcó 28 goles mientras que Liniers convirtió 77. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 19 partidos: el equipo de nuestra ciudad ganó 4 (15 goles) y Liniers venció en 9 oportunidades (35 goles). Empataron 6 veces. COMO LOCAL LINIERS. En 20 encuentros: Liniers ganó 14 (42 goles) y Puerto Nuevo no obtuvo ninguna victoria (13 goles). Se registraron 6 empates. PRIMERA RUEDA. El pasado sábado 10 de julio, por la 8º fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo se impuso 1-0 ante Liniers con gol de Enzo Moreno. SEGUNDA RUEDA. El pasado domingo 24 de octubre, por la 8º fecha del Torneo Clausura, Puerto Nuevo empató 2-2 frente a Liniers. Antonio Samaniego y Enzo Ritacco convirtieron los goles del Portuario en tanto que Santiago Formchelli y Mateo Gridel marcaron para Liniers. APOSTILLAS: Puerto Nuevo lleva 3 partidos sin perder frente a Liniers, con 1 victoria y 2 empates. La última caída frente a este rival se produjo el domingo 10 de marzo de 2019, por la 21º fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera D: 2-0 como local, con goles de Damián Galván y Santiago Szerdi. Como visitante, el Portuario nunca ganó en 20 encuentros, con 6 empates y 14 derrotas.

EL PORTUARIO REPETIRÍA LOS MISMOS 11 TITULARES QUE SALIERON A LA CANCHA EN LA ÚLTIMA PRESENTACIÓN ANTE CENTRAL BALLESTER (FOTO: MARCELA LUNA). LA SERIE FINAL DE 1994 Por Gustavo Belsué Después de consagrarse campeón del Torneo Apertura 1993 de la Primera D, Puerto Nuevo se clasificó para la final por el primer ascenso a la Primera C en la temporada 1993/94. Su rival fue Cañuelas, que conquistó el Torneo Clausura 1994. En el partido de ida, jugado en Villa Dálmine, el Portuario igualó 1-1 como local el 30 de abril. Y en la revancha, disputada el 8 de mayo en cancha de Laferrere, conseguiría el primer y único ascenso de su historia al vencer 4-1 al Lechero como visitante. Las síntesis de esos dos encuentros son las siguientes: PRIMER PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Osvaldo Fernández; Nolberto Miño, Gustavo Kerke, Julio Viso y Héctor Esteban Leyes; Leandro Javier González, Luis Acosta (Juan José Cerruti), Ramón Godoy y Omar Díaz; Juan Carlos Suárez y Roque Jesús Cabezas. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Ariel Águila, Mariano Gaztañaga, José Ponce y Raúl Silva. CAÑUELAS (1): Gabriel Naso; Julio García, Hugo Quiroga, David Lobo (César Lobo) y Gregorio Aranda; Claudio Monzón, Héctor Cáceres y Carlos Moreno (Juan E. Ramírez); Sergio Seiano, Marcelo Luchetti y Ciro Guzmán Duarte. DT: Héctor González. SUPLENTES: Borelli, Adrián Aranda y Claudio Cáceres. GOLES: PT 13m Luchetti (C). ST. 24m Cabezas (PN). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Claudio Casares. SEGUNDO PARTIDO PUERTO NUEVO (4): Osvaldo Fernández; Nolberto Miño, Gustavo Kerke, Julio Viso y Héctor Esteban Leyes; Leandro Javier González, Ramón Godoy y Roque Jesús Cabezas; Juan Carlos Suárez, Omar Díaz y Juan José Cerruti (Fabián Gamboa). DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Ariel Águila, Emir Michelón, José Ponce y Mariano Gaztañaga. CAÑUELAS (1): Gabriel Naso; Claudio Monzón (Jorge Henchley), Müller, Hugo Quiroga y Gregorio Aranda; Juan E. Ramírez, Héctor Cáceres (Claudio Cáceres) y Carlos Moreno; Sergio Seiano, Marcelo Luchetti y Ciro Guzmán Duarte. DT: Héctor González. SUPLENTES: Borelli, César Lobo y Adrián Aranda. GOLES: PT 12m Miño (PN), 27m Suárez (PN) y 42m Cabezas (PN). ST 6m González (PN) y 20m Luchetti (C). CANCHA: Laferrere. ÁRBITRO: Manuel Loureiro.