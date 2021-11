Colisión en Brown y Perón; un motociclista herido

El accidente ocurrió ayer por la tarde e involucró a un Fiat Siena. Un hombre resultó herido y debió ser asistido y trasladado al Hospital San José por personal del SAME luego de protagonizar un accidente que ocurrió ayer por la tarde en el cruce de la avenida Perón y la calle Brown. El herido se trasladaba a bordo de una moto que colisionó con un automóvil Fiat Siena. Y si bien no sufrió lesiones de gravedad, igualmente fue derivado preventivamente al nosocomio municipal para su mejor evaluación. En el lugar, además de la ambulancia del SAME, también se hicieron presentes efectivos del Comando de Patrulla, quienes estuvieron a cargo de las actuaciones.

El motociclista fue asistido por personal del SAME (Foto:INFOZC)