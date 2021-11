Dice temer por su vida y quiere que la Justicia actúe

P U B L I C





Se separó hace 2 años y medio porque el padre de sus hijos la golpeó. Al momento, el hombre habría violado 5 perimetrales. Liliana Reitz convocó a la prensa local para darle visibilidad a su caso, dado que teme por su vida. De hecho, señaló que su ex pareja la amenazó de muerte: "Primero te mato, y después me mato yo". Según explicó la vecina, se separaron hace 2 años y medio luego de que su esposo le propinara una golpiza y frente a su familia. "Al principio no era así, si no, no hubiese convivido 17 años", comentó y dijo que la causa está radicada en la UFI 3 "pero nadie hace nada. En todo este tiempo violó 5 perimetrales".

"Primero te mato, y después me mato yo", le habría dicho su ex pareja.