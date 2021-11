Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 17/nov/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 17/nov/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Eliminatorias:

Argentina se clasificó al Mundial de Qatar Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Eliminatorias:

Argentina se clasificó al Mundial de Qatar









Anoche igualó 0-0 con Brasil y, por la combinación de resultados, aseguró su boleto a falta de cuatro fechas y con un partido menos. En su última presentación de 2021, la Selección Argentina cerró un año fantástico con la confirmación de su clasificación al Mundial "Qatar 2022": si bien no pudo asegurar su boleto con una victoria en el (deslucido) clásico frente a Brasil, lo consiguió poco después con la derrota de Chile ante Ecuador. De esta manera, a falta de cuatro fechas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas y con un partido menos (el suspendido ante la Verdeamarelha) de la primera rueda), el combinado nacional sentenció una historia que, afortunadamente, transitó con mucha comodidad desde la primera jornada. Así, después de la Copa América conquistada en el mismísimo Maracaná ante Brasil, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni abrocha otro objetivo. Y, al mismo tiempo, sigue estirando un invicto que ya alcanzó los 27 partidos. Pero las virtudes de esta Selección van más allá de esta extensa racha: el entrenador, pleno hoy de una confianza que no tuvo en el inicio del ciclo, logró conformar un grupo y consolidar una base de jugadores sobre la cual construir el equipo e ir agregándole nombres a medida que fueron surgiendo (como son los casos de Emiliano Martínez y Cristian Romero). Ayer, en el estadio Bicentenario de San Juan, Argentina disputó un partido de altísima intensidad frente al Scratch. Y en ese contexto le costó encontrar una pausa para no caer en el vértigo y hallar los mejores caminos para generar situaciones de gol. Incluso, sufrió cuando Mateus Cunha probó desde atrás de mitad de cancha por encima de Emiliano Martínez y, sobre todo después, cuando Vinicius Junior quedó cara a cara con el Dibu. La mejor de la Albiceleste en esa primera parte fue una gran acción colectiva que giró de derecha a izquierda y que terminó con una buena rosca de De Paul que Allison desactivó arrojándose abajo, contra su palo izquierdo. Antes, en esa intensidad que por momentos también era nerviosismo, Otamendi debió ser expulsado por un codazo. Y en la segunda parte llegó la mala noticia de la noche: la lesión de "Cuti" Romero, quien fue reemplazado por Pezzella. Así, con más presión que precisión de parte de ambos equipos, el juego se hizo trabado en el complemento y las mejores ocasiones fueron una volea de Fred que pegó en el travesaño de Martínez a los 15 mintuos y un remate frontal de Messi que encontró bien parado a Allison en el tramo final del cotejo, cuando Argentina iba empujada por el aliento de las más de 25 mil personas que colmaron el estadio sanjuanino. "Sabíamos que siempre es duro jugar contra Brasil, que iba a ser trabado y con mucho roce. Se hacía difícil jugar. Lo importante es que seguimos bien, que no perdimos y seguimos creciendo", señaló Messi, quien también se refirió a su condición física: "Hace mucho tiempo que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo como este. Por suerte estoy bien y sé que de a poquito voy a ir agarrando ritmo. Espero poder terminar bien el año". Poco después, la Pulga celebraría la confirmación de la clasificación al Mundial de Qatar, donde, después de un 2021 en el que se sacó "la mochila" que significaba no haber ganado títulos con la Selección Mayor, apuntará decididamente. Y lo hará sabiendo que, con altos y bajos, detrás tiene un equipo que lo respalda y que no lo dejará solo. RESULTADOS Por esta 14ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Uruguay recibió otro duro golpe ayer: perdió 3-0 con Bolivia en la altura de La Paz. Por su parte, Ecuador dio un paso gigante rumbo a Qatar al vencer 2-0 a Chile como visitante. Mientras Perú selló su recuperación: le ganó 2-1 a Venezuela como visitante y se metió en zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo. En tanto, Colombia y Paraguay protagonizaron un 0-0 que no convenció mucho a ninguno de los dos. POSICIONES Con estos marcadores, la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas quedó de la siguiente manera: 1) Brasil, 35 puntos; 2) Argentina, 29 puntos; 3) Ecuador, 23 puntos; 4) Colombia y Perú, 17 puntos; 6) Chile y Uruguay, 16 puntos; 8) Bolivia, 15 puntos; 9) Paraguay, 13 puntos; 10) Venezuela, 7 puntos. PRÓXIMA FECHA La 15ª jornada se disputará a finales de enero y tendrá a Argentina visitado a Chile. Además jugarán: Colombia vs Perú, Venezuela vs Bolivia, Paraguay vs Uruguay y Ecuador vs Brasil.

LA SELECCIÓN JUGÓ EN SAN JUAN ANTE UN ESTADIO COLMADO. CON EL EMPATE, LLEGÓ A 27 JUEGOS INVICTA.



SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (0): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni. BRASIL (0): Alisson; Danilo, Marquinhos, Eder Militao, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Vinicius Junior. DT: Tite. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST Joaquín Correa y Lisandro Martínez por Lautaro Martínez y Paredes (A); 7m Germán Pezzella por Romero (A); 23m Antony por Rapinha (B); 29m Julián Alvarez por Di María (A); 33m Gerson por Paquetá (B); 40m Gabriel Jesús por Cunha (B) y Nicolás Domínguez por Lo Celso (A). ESTADIO: Bicentenario de San Juan. ÁRBITRO: Andrés Cunha (Uruguay). PAÍSES BAJOS TAMBIÉN SACÓ PASAJE Ayer, en el cierre de la fase de grupos de las Eliminatorias Europeas, Países Bajos venció 2-0 a Noruega como local y así consiguió el décimo boleto que había en juego en esta instancia al consagrarse ganador de la Zona G. Los otros nueve que ya estaban clasificados eran: Serbia, España, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca, Croacia, Inglaterra y Alemania. En el repechaje estarán: Portugal, Suecia, Italia, Ucrania, Gales, Escocia, Turquía, Rusia, Polonia, Macedonia, Austria y República Checa. En tanto, en CONCACAF, Canadá dio la sorpresa: le ganó 2-1 a México y es el nuevo líder, mientras el Tri quedó igualado con Panamá en el tercer puesto. Segundo se ubica Estados Unidos (1-1 con Jamaica).

P U B L I C I D A D