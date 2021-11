Se derrumbó el techo del Cinemark de Palermo

En la planta baja, en el sector de ingreso, se cayó una estructura de hierro del techo, recubierta por Durlock. No se reportaron heridos. Un sector de la estructura interior del techo del complejo de cines Cinemark del barrio porteño de Palermo se derrumbó este martes, pero no se reportaron heridos ni personas atrapadas. Fuentes policiales informaron que personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se dirigió a esa zona, ubicada en el cruce de las calles Bulnes y Beruti, por haberse desmoronado una estructura en su interior. Los oficiales confirmaron al llegar que en la planta baja, en el sector de ingreso, se había caído una estructura de hierro del techo, recubierta por Durlock. Se constató que en el lugar no había personas en el momento del derrumbe y los empleados estaban en los pisos superiores por estar afectados a las tres funciones que se brindaban. Los policías solicitaron presencia del SAME y de Bomberos de la Ciudad por precaución, además de Defensa Civil, con el objetivo de examinar el lugar y la estructura del edificio. En ese sentido, se llevó adelante la evacuación de los pisos superiores del complejo con la colaboración de la seguridad privada, sin reportarse heridos ni personas atrapadas.

