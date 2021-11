Después de consagrarse campeón del Torneo Apertura 1993 de la Primera D, Puerto Nuevo se clasificó para la final por el primer ascenso a la Primera C en la temporada 1993/94. Su rival fue Cañuelas, que conquistó el Torneo Clausura 1994. En el partido de ida, jugado en Villa Dálmine, el Portuario igualó 1-1 como local el 30 de abril. Y en la revancha, disputada el 8 de mayo en cancha de Laferrere, conseguiría el primer y único ascenso de su historia al vencer 4-1 al Lechero como visitante. Las síntesis de esos dos encuentros son las siguientes: PRIMER PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Osvaldo Fernández; Nolberto Miño, Gustavo Kerke, Julio Viso y Héctor Esteban Leyes; Leandro Javier González, Luis Acosta (Juan José Cerruti), Ramón Godoy y Omar Díaz; Juan Carlos Suárez y Roque Jesús Cabezas. DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Ariel Águila, Mariano Gaztañaga, José Ponce y Raúl Silva. CAÑUELAS (1): Gabriel Naso; Julio García, Hugo Quiroga, David Lobo (César Lobo) y Gregorio Aranda; Claudio Monzón, Héctor Cáceres y Carlos Moreno (Juan E. Ramírez); Sergio Seiano, Marcelo Luchetti y Ciro Guzmán Duarte. DT: Héctor González. SUPLENTES: Borelli, Adrián Aranda y Claudio Cáceres. GOLES: PT 13m Luchetti (C). ST. 24m Cabezas (PN). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Claudio Casares. SEGUNDO PARTIDO PUERTO NUEVO (4): Osvaldo Fernández; Nolberto Miño, Gustavo Kerke, Julio Viso y Héctor Esteban Leyes; Leandro Javier González, Ramón Godoy y Roque Jesús Cabezas; Juan Carlos Suárez, Omar Díaz y Juan José Cerruti (Fabián Gamboa). DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Ariel Águila, Emir Michelón, José Ponce y Mariano Gaztañaga. CAÑUELAS (1): Gabriel Naso; Claudio Monzón (Jorge Henchley), Müller, Hugo Quiroga y Gregorio Aranda; Juan E. Ramírez, Héctor Cáceres (Claudio Cáceres) y Carlos Moreno; Sergio Seiano, Marcelo Luchetti y Ciro Guzmán Duarte. DT: Héctor González. SUPLENTES: Borelli, César Lobo y Adrián Aranda. GOLES: PT 12m Miño (PN), 27m Suárez (PN) y 42m Cabezas (PN). ST 6m González (PN) y 20m Luchetti (C). CANCHA: Laferrere. ÁRBITRO: Manuel Loureiro.