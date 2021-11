PRONOSTICAN ACUERDO La vicepresidenta del Banco Mundial, Carmen Reinhart, pronosticó un acuerdo entre la Argentina y el FMI, y consideró que un default del país con el organismo no sería "ni el primero ni el último" de la historia. Al referirse a la deuda que el país mantiene con FMI, proyectó que va a haber un acuerdo, pero aclaró que todavía "es muy prematuro" para augurar detalles y recordó que ya hubo casos de default con la institución. Recordó que "Perú estuvo en default con el Fondo también durante su crisis previa y, más recientemente, en 2015, Grecia también. Duró nada más que un par de semanas". Reinhart consideró, en declaraciones a la agencia Bloomberg, que para hablar de recuperación económica, los países deben retornar, como mínimo, a un nivel de ingreso per cápita igual al que tenían antes de la crisis sanitaria".



EN SUBIDA Los dólares financieros como el MEP y el contado con liquidación operaron con subas de hasta 6% como consecuencia del refuerzo del cepo cambiario dispuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y una menor intervención del Banco Central en el mercado, donde compró USD 50 millones. En medio de ese clima, el dólar blue volvió a escalar posiciones -levemente- a $200,50 por encima del cierre de la jornada anterior, en el que había terminado por debajo de los $200. Con esto, la brecha contra el dólar oficial se ubicó de nuevo en torno al 100%. Por las medidas dispuestas por la CNV, el dólar MEP "regulado" saltó 5,7% hasta los $199,61, con lo cual cierra la brecha con la versión "libre", que opera a $198,81. En tanto, el CCL "libre" (operado vía Cedears, ADRs o negociaciones bilaterales) se ubicó en la zona de los $209. SESIONES EXTENDIDAS El presidente Alberto Fernández extenderá las sesiones ordinarias del Congreso hasta el próximo 31 de diciembre. Además, firmará otra decreto con la prórroga de la Ley Indígena, que se vence el 23 de este mes y tiene dictamen de comisión, pero no alcanzará el tiempo para llevarlo al recinto. Al tratarse de una prórroga de las ordinarias, el Congreso puede tratar un temario propio y sin limitaciones, ya que si fueran extraordinarias, el debate debe tener una agenda específica de proyectos. Por otra parte, el Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en enero y febrero para seguir tratando iniciativas durante los meses del verano. REGRESO El programa "678", creado en el gobierno de Cristina Kirchner hasta 2015, volverá con un nuevo nombre y formato. El mismo pasará a llamarse "679" y esta vez no saldrá en televisión, si no que se realizará a través de las redes sociales del programa. A su vez muchos de los conductores del anterior ciclo estarán presentes en esta nueva temporada. "De 678 a 679. Evolucionar es la tarea. Vuelve la seguidilla numérica que sigue jugueteando en el inconsciente de la corpo y de la opo", comienza el tráiler. En esta renovada temporada seguirán las secciones "El empleado del mes", "Distinta Vara", "La Patria Zocalera" y "Otro Día de Buenas Notis", que por el año 2009 comenzó a generar furor en aquellos que veían el programa. SOLO PARA VACUNADOS La tradicional fiesta que se celebra cada Año Nuevo en el Times Square en Nuevas York volverá a pisar fuerte en 2021. Aun así, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció que solo podrán asistir aquellas personas que estén vacunadas con ambas dosis. "Únanse a la multitud, únanse a la alegría, únanse a un momento histórico en el que la ciudad de Nueva York proporciona una prueba más al mundo de que hemos vuelto al 100%", expresó Bill de Blasio.