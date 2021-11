Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. El Espejo es corte para transformarnos. Es el último escalón de orden emocional. Nuestra realidad reflejada en los otros para modificarnos. Día 115 del Año Solar Semilla 3. Día 3 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 3 de la 17ava semana del año, semana roja estamos en el día 78 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 78 - Espejo 13 - guiado por el Viento - termina la Trecena del Enlazador. Trecena de desapegos y vivir el momento, este espejo nos ayuda dar el corte final en lo que pueda haber quedado sin cerrar, sin cortar, arrasando todavía algo del pasado que pesa. Ya no podemos seguir de esta manera, hay que liberarse, no podemos seguir engañando el destino, ni podemos pasar más oportunidades. Eliminar lo que no va aquí y ahora porque mañana empieza la Trecena de transformación y después de los próximos 13 días nada quedara igual. Hoy esta Energía nos puede mostrar imágenes que no queremos ver, que no podemos afrontar, que venimos negando, que venimos evitando ver. Hoy se rompe con la ceguera desmedida, evitemos tirar todo por la borda, cortar sólo con lo que no va más. Hoy podemos estar celosos, noveleros, trágicos, pateando los problemas para afuera, no haciéndonos cargo de nada. Día de cambios, de nuevas relaciones, excelente día para la enseñanza, para dar un consejo, con las palabras justas y adecuadas. Es más que óptimo para cortar con todo lo que queremos y no veníamos haciendo. Hoy cortamos por lo sano. ¡Que sea un excelente día para todos! Bonus Mineral: Para activar la Energía de tu sello maya, para cortar, para transformarnos, para transitar este último escalón de nuestra emocionalidad nada mejor que la turmalina negra se considera una piedra de referencia para la limpieza, la protección y la transformación. Absorbe las energías densas y las dirige hacia la tierra para ser transmutadas... Sea cual sea la dolencia del cuerpo físico la turmalina ayuda a regenerarlo y equilibrarlo a nivel energético.



alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar