Efemérides del día de la fecha, 17 de Noviembre

DÍA DEL ESCULTOR Y LAS ARTES PLÁSTICAS Instituido a través de la Ley Nº 25.003 en el año 1998, en este día se conmemora el nacimiento de la escultora Lola Mora. Dolores Candelaria Mora Vega nació en el año 1867 en Tucumán. A los 21 años, fue alumna del prestigioso pintor italiano Santiago Falcucci, artista crucial en su vida por iniciarla en el dibujo, la pintura y el retrato. En el año 1894, Mora exhibió por primera vez 20 retratos, en carbonilla, de los gobernadores tucumanos y recibió muy buenas críticas. Por ello, viajó a Buenos Aires con el objetivo de solicitar una beca para perfeccionarse en Italia; tras conseguirla, partió a dicho país y comenzó a estudiar con el pintor Francesco Paolo Michetti y con el escultor Giulio Monteverde. Éste último, observó su gran talento, y le aconsejó dedicarse a la escultora por lo que Mora dejó atrás los pinceles. Más adelante, en el año 1900, regresó al país y tres años después inauguró la escultura "La fuente de las Nereidas" en Buenos Aires; la misma fue ampliamente criticada por la sociedad de ese entonces que consideraba inmoral la desnudez de las figuras e incluso, por ser mujer, se le cuestionó la autoría bajo el argumento de que los verdaderos escultores habían sido los talleristas profesionales que la habían ayudaron en la capital italiana. Además de ésta, Mora realizó el Monumento a Juan Bautista Alberdi en Tucumán, las esculturas La Paz, La Justicia, La Libertad y El Progreso en Jujuy y El Eco en Buenos Aires, entre otras. Falleció en el año 1936 en Buenos Aires.



ENCUENTRAN AL SUBMARINO ARA SAN JUAN En noviembre del año 2017 se perdió contacto con el submarino ARA San Juan mientras viajaba desde Ushuaia rumbo hacia la Base Naval de Mar del Plata. Ante esto la Armada destinó 15 unidades navales y 3 unidades aéreas para encontrarlo; más adelante, Chile, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Noruega, Rusia, Israel, Sudáfrica y Japón colaboraron en la búsqueda. En el año 2018, la embarcación "Seabed Constructor" de la empresa norteamericana "Ocean Infinity" encontró al submarino a 907 metros de profundidad y 500 kilómetros del Golfo de San Jorge (a la altura de Comodoro Rivadavia); los 44 oficiales de la Armada no sobrevivieron.



SE LANZA "FOUR" Un día como hoy en el año 2014, One Direction lanzaba su cuarto álbum "Four". Producido por Julian Bunetta junto a Steve Robson e integrado por canciones compuestas por la banda británica con Jamie Scott y John Ryan, el disco fue un gran éxito a nivel mundial: "Tenemos algunas canciones realmente buenas y estamos felices" expresó Niall Horan. Entre los sencillos se encuentran "Steal my girl", "Where do broken hearts go", "Night Changes", "Girl almighty" y "No Control".