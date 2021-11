Para reír y destacar

Hace poco me invitaron al Club Estrella del Este a ver "Esperando La Carroza", sabía que me iba a divertir porque es una adaptación de la película que me gustó mucho.Pero lo que me llevó a tener ganas de hacer este texto es que no solo me divertí, sino me emocioné hasta las lágrimas al ver un espectáculo de nuestra ciudad con tal excelencia interpretativa a nivel de los grandes escenarios de Capital. Quiero a través de este medio felicitar a Susan Amaya, la directora del Elenco "Entre Tablas", Taller de Teatro que funciona en la Sociedad de Fomento del Barrio Del Pino. El elenco estuvo maravilloso, todo el elenco aunque debo reconocer que Mamá Cora (Gloria Vargas), Susana (Sofía Vargas) y especialmente Elvira (Florencia Benítez) tuvieron en mi corazón un lugar especial. Cuando actuaba Elvira (Florencia) me pareció ver en todo momento a China Zorrilla, la verdad: una genia!!! El resto del elenco: La Pocha (Ludmila Ríos). Las Lloronas: Mónica Godoy, Karina Amaya. Oscarcito: Benjamín Galluzi. Nene Futbolista: León Rey. Nene florista: Lisandro Márquez. Doña Elisa: Yésica Aciard. Doña Gertrudis y La Sorda: Alicia Bear. Cacho y Felipe: Leandro Paz. Don Genaro: Jorge Leguizamón. Dominga: Susan Amaya. Matilde: Carla Icardo/Yanina Puente. Emilia: Marcela Victoriano. Jorge: José Pallares. Nora: Romina Pallares. Antonio: José Ramos. Sergio: Diego Galluzi. Gracias, gracias, gracias!!! Por hacer divertir a tanta gente con lo que nos hace falta a veces para salir de la rutina diaria y los problemas. A seguir perfeccionándose que no tienen nada que envidiar a los grandes de la escena!!!.





Nelda Fischer