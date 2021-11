Dra. Gilda M. Spadavecchia

¿Qué es el cáncer de pulmón? Es un tumor maligno que se origina en alguna célula de tejidos pulmonares como bronquios, bronquiolos y alvéolos. ¿Qué tipos de cáncer de pulmón existen? Pueden ser de 2 tipos: - Células no pequeñas: son las más frecuentes en un 80 a 85% y pueden ser escamosos o no escamosos (adenocarcinomas u otros). - Células pequeñas: corresponden al restante 10-15 % de los casos. ¿Qué incidencia tiene en la Argentina y qué representa a nivel mundial? En nuestro país se diagnostican aproximadamente 11.000 casos nuevos por año. A nivel mundial es la primera causa de muerte por cáncer, representa 1 de cada 4 muertes por cáncer. En Argentina ocupa el primer lugar de muerte por cáncer en los hombres y la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres luego del cáncer de mama. ¿Cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo de enfermar? El tabaco es el principal factor de riesgo, asociado en un 90% de los casos de cáncer de pulmón. Otros factores pueden ser la exposición a sustancias nocivas como el gas radón y el asbesto, la contaminación de aire ambiental, el antecedente personal o de familiares con cáncer de pulmón, edad mayor a 65 años. ¿Cuáles pueden ser los síntomas de aparición? En general el 85% de los diagnósticos se realizan cuando la enfermedad es avanzada y no tiene oportunidad de tratamiento quirúrgico por no estar en etapas tempranas. Muchos de los casos se diagnostican por hallazgos del tumor en estudios radiológicos y en controles médicos. Los síntomas pueden ser: tos persistente en el tiempo, ronquera, dolor de tórax, sensación de falta de aire, hinchazón de cara y cuello, expectoración con sangre, entre otros. En la actualidad la medicina ha logrado importantes avances en la terapéutica de esta enfermedad, de todas maneras, la prevención y el diagnóstico temprano son la mejor opción. El 17 de noviembre es una fecha dedicada a concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad y sobre las formas de prevención, especialmente el abandono del hábito tabáquico y evitar la exposición al humo del tabaco en todas sus formas. Se sabe que de esta manera disminuye considerablemente el riesgo. Además, mantener hábitos de vida saludables y promover la consulta médica para controles en la salud.



Dra. Gilda M. Spadavecchia Médica Especialista en Oncología (M.N. 108.221 – M.P. 56.057)