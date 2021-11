Quarterhorse: el avión hipersónico que podría levantar vuelo en 2022

La empresa Hermeus, especializada en aviación, acaba de presentar el prototipo de un avión hipersónico que podría levantar vuelo en 2022. Diseñado con la ayuda de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Quarterhorse se presentó en un evento al aire libre, donde se pudo ver en acción el funcionamiento de su imponente motor. Gracias a que la presentación se realizó de noche, la puesta en marcha del motor fue aun más espectacular, ya que permitió apreciar mejor su funcionamiento. Hay que aclara que no solamente se lo encendió, sino que se lo llevó a su rendimiento máximo en modo de poscombustión. La Fuerza Aérea de Estados Unidos invirtió en el Quarterhorse porque está sumamente interesado en cómo la tecnología hipersónica se podría aplicar en los aviones de transporte, aunque todo parece indicar que su uso podría ser más amplio. "Normalmente, al presentar un nuevo avión, las empresas aeroespaciales suelen mostrar solo espuma de poliestireno y fibra de vidrio. Pero en Hermeus, aspiramos a los productos integrados. Y nos gusta mucho, mucho, prender fuego", dijo Skyler Shuford, director de operaciones de Hermeus. "Hemos diseñado, fabricado e integrado esta aeronave, a partir de nada más que una forma exterior, en cuatro meses", añadió, aunque la empresa no aclaro si efectivamente es un prototipo para mostrar solamente el motor o si efectivamente puede volar. El motor del Quarterhorse se basa en un diseño TBCC, que combina un motor estratorreactor o un scramjet, con una turbina a reacción más tradicional, específicamente un turborreactor General Electric J85. Los estratorreactores no están diseñados para funcionar a bajar velocidades. Es por esto que se optó por un diseño TBCC, ya que la aeronave utilizaría la turbina a reacción para las partes del vuelo más lento (por ejemplo, el aterriza) y se valdría del estratorreactor para alcanzar su velocidad crucero. Esto le permitiría operar en la mayoría de los aeropuertos del mundo. Hermeus afirma que Quarterhorse podrá alcanzar velocidades hipersónicas, que suelen considerarse como aquellas superiores a Mach 5. "A estas velocidades —más de 5.000 km/h— los tiempos de vuelo de Nueva York a Londres serán de 90 minutos en lugar de siete horas", señala el comunicado de prensa de la empresa.



Fuente: https://weekend.perfil.com/