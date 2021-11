P U B L I C





El entrenador violeta defendió al equipo de las suspicacias que se instalaron luego de la derrota ante Barracas Central. "Lo que más me duele es que se puso en tela de juicio nuestra honestidad", expresó. En el Ascenso del fútbol argentino, toda definición (sea para ascender o para evitar el descenso) está teñida de suspicacias. Y en el caso de lo ocurrido este lunes en la Primera Nacional, la presencia en un lugar de privilegio de Barracas Central, club del Presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, magnificó esas sospechas. Así, todas las miradas quedaron concentradas en la actuación de Villa Dálmine, que terminó cayendo 3-1 ante el Guapo en un encuentro en el que cometió algunos errores groseros, como el que, por ejemplo, posibilitó el segundo tanto del conjunto que dirige Rodolfo De Paoli. "Durante la semana se hablaron muchas cosas negativas desde todos lados y lo que más me duele es que se puso en tela de juicio nuestra honestidad", se defendió el DT Marcelo Franchini en declaraciones al sitio SoloAscenso. "Siempre fuimos al frente, con errores y virtudes. Tuvimos una excelente segunda rueda y me molesta que por terceros arruinen lo que vinimos haciendo durante la finalización del torneo. Hubo una presión extra, era un partido que donde te equivocabas lo pagabas muy caro. Nos equivocamos y lo pagamos muy caro", agregó el entrenador. Por su parte, el arquero de Villa Dálmine, Emanuel Bilbao, reconoció que el equipo tenía "presión" en esta última fecha "porque se habló mucho en la semana y eso también juega en la cabeza". En ese sentido, en diálogo con FM Radio City Campana, el capitán Violeta señaló: "No jugamos como lo veníamos haciendo y eso duele. Veníamos haciendo una segunda parte del torneo muy buena y perder hoy duele. Irnos así de la cancha no me gustó nada". Además, marcó que Barracas Central se impuso "con poco" en Campana, aunque ponderó la campaña del Guapo: "Por algo están ahí arriba". Finalmente, el jugador más regular que tuvo el equipo de nuestra ciudad a lo largo de la temporada aseguró: "Me voy tranquilo de que se dejó todo".



LOUSTAU DIRIGIRÁ LA FINAL EN ARSENAL Ayer se confirmó que la Final por el ascenso a la Liga Profesional entre Tigre y Barracas Central tendrá a Patricio Loustau como árbitro principal. Además, se confirmó también que el partido se disputará el lunes a las 21.10 horas en cancha de Arsenal de Sarandí Mientras tanto, el Reducido por el segundo ascenso comenzará el domingo con Deportivo Morón vs Quilmes (19.15) y continuará el lunes con Independiente Rivadavia vs Almirante Brown (17.00) y San Martín (T) vs Ferro Carril Oeste (19.05).