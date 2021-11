En el estadio Carlos Vallejos, Liniers aprovechó sus oportunidades en el inicio de cada tiempo, mientras el Portuario no tuvo fortuna en las suyas. Así, La Topadora hizo un gran negocio de cara a la revancha del domingo en Villegas. El que pega primero, pega dos veces, dice el refrán al que Liniers le hizo honor ayer en Campana. En el inicio de la serie final por el ascenso a la Primera C, el conjunto de Villegas golpeó a Puerto Nuevo a los 25 segundos de juego. Y a partir de allí todo se le hizo más sencillo y terminó redondeando un triunfo 2-0 que lo deja muy bien parado de cara a la revancha del próximo domingo. Es que ese gol tempranero, sumado a la poca fortuna que tuvo el Portuario poco después (a los 3 minutos, Samaniego y Ritacco estrellaron sendos remates en el travesaño en la misma acción), marcó el trámite del encuentro que se jugó este miércoles en el estadio Carlos Vallejos. Porque obligó al elenco campanense a buscar y buscar ante un rival que se plantó en su campo con la tranquilidad que le daba la ventaja. Y en el nerviosismo propio de una final, al Auriazul le faltó paciencia y terminó chocando una y otra vez hasta caer, ya en el segundo tiempo, en la impotencia y la desesperación. Sobre todo después que el palo le negara el descuento a Samaniego en otra jugada que increíblemente no finalizó dentro del arco visitante. Sí: Liniers tuvo dos oportunidades claras y las aprovechó. En cambio, Puerto Nuevo tuvo dos oportunidades claras y se chocó con los postes. El resto del encuentro terminó siendo una consecuencia de esa relación efectividad-fortuna que, en esta ocasión, favoreció al Celeste. Pero todavía quedan 90 minutos por delante. Y el Portuario ya sabe lo que es remontar dos goles en Villegas. De hecho, lo consiguió en apenas 45 minutos en su última presentación en el estadio Juan Antonio Arias. Y con esa esperanza saldrá el domingo a jugar la revancha. Porque, a pesar de la derrota de ayer, el sueño todavía está vivo. EL PARTIDO Para este primer juego de la serie final, el entrenador Gastón Dearmas repitió s los mismo once titulares que presentó en la última fecha del Torneo Clausura (4-0 sonre Central Ballester), incluso en cuanto a la disposición táctica, con Marcos Quiroga jugando como "doble 5" junto a Kevin Redondo para soltar a Enzo Ritacco como enlace. El arranque fue un baldazo de agua fría para el Portuario: Godoy y Ramón chocaron al querer despejar un pelotazo y permitieron que Salaberry se escape por derecha, desde donde lanzó el centro que Kirzner cabeceó a la altura del primer palo para abrir el marcador a los 25 segundos de juego. Sí: apenas 25 segundos duró el 0-0. Pero Puerto Nuevo reaccionó rápido, aunque le faltó fortuna (y precisión) para nivelar el tanteador. Iban 2 minutos cuando "Noni" Ramón trabó y ganó en la mitad de la cancha y desde allí asistió la diagonal de Samaniego, quien definió de frente a Díaz Peyrous con un remate que fue manoteado por el arquero y se estrelló en el travesaño. Y en la continuidad de esa acción, luego que Lojda capturara el rebote, también Ritacco hizo vibrar el horizontal desde casi el área chica. Generalmente, no aprovechar esas situaciones golpea anímicamente a cualquier equipo. Sin embargo, al Auriazul le sirvió para decir presente en el partido después del mazazo que significó el tempranero 0-1. Incluso, sobre los 6 minutos, Díaz Peyrous debió esforzarse, abajo contra su derecha, para evitar el empate luego de un buen cabezazo de Redondo. Y cuando parecía que el local iba a llegar a la igualdad por el ímpetu que tuvo para reponerse de aquel comienzo adverso, el partido se fue haciendo cada vez más trabado y disputado, porque Liniers entendió que su negocio era achicar espacios en su campo y plantarse en torno al círculo central, obligando al Portuario a buscar lanzamientos largos hacia sus atacantes. Para destrabar ese cerrojo, la mejor opción que tuvo el elenco de nuestra ciudad fueron las combinaciones entre Ramón y Moreno sobre el sector izquierdo, porque tanto el lateral como el extremo podían desequilibrar en el mano a mano. Sin embargo, esos avances no derivaron en situaciones de gol, porque faltó claridad en la resolución para poder llegar, especialmente, a Samaniego. Además, la visita fue ajustando marcas con el correr de los minutos y se terminó de acomodar decididamente para jugar de contra, con la presencia amenazante de Méndez, que estuvo bien controlado por un impecable Mario Godoy. Así, la única situación de zozobra que vivió el fondo de La Topadora fue un error de Díaz Peyrous al intentar atenazar un largo centro de Ezequiel Ramón. Aunque la fortuna colaboró con el 1, porque ningún jugador local estaba cerca para puntear el balón ante el arco desguarnecido. En el arranque del complemento, Puerto Nuevo se hizo un equipo largo y partido en su intención de ir a buscar el empate. Y lo pagó caro a los 9 minutos, cuando Méndez recibió con espacio entre Areco y Ramón y se filtró por el medio del área para definir con el arco vacío después de eludir a Balbuena. Sin con el 1-0, Liniers se sintió cómodo recostándose en su campo, el 2-0 fue una invitación a cerrar el partido para los de Villegas. Y a ello apostaron, cediéndole nuevamente el balón al elenco campanense, que no tuvo ideas ni sociedades y se repitió en pelotazos que Samaniego peleó y peleó sin mayor suerte. Incluso, cuando Toni ganó, la suerte tampoco estuvo: a los 19 aprovechó una pifia de Formichelli y desde la medialuna del área, con Díaz Peyrous lejos del arco, definió a rastrón, pero la pelota pegó en la base del palo izquierdo y luego recorrió toda la línea hasta ser despejada por un defensor. Sí: la visita liquidó las dos oportunidades que tuvo, mientras el Portuario se chocó con los palos en las dos más claras que tuvo. Y esa frustración se evidenció en la forma en que los dirigidos por Dearmas encararon la parte final del encuentro: con muchos nervios, mucho apuro e imprecisiones propias de ese estado anímico. Ahora, desde hoy y hasta el domingo, tendrán que trabajar para transformar toda esa impotencia en renovadas expectativas para afrontar la revancha, esperando además que, en Villegas, la efectividad y la fortuna estén de su lado.

SAMANIEGO DISPUSO DE DOS CHANCES CLARAS, PERO LOS PALOS LE AHOGARON SENDOS GRITOS DE GOL (FOTO: CARLA BRIGNOLO - PRENSA CAPN).



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Ezequiel Ramón; Marcos Quiroga, Kevin Redondo; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Enrique Grieger, Kevin Casco, Rodrigo Martínez, Eliseo Aguirre, Alexander Meza y Gastón Pérez. LINIERS (2): Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Di Motta, Thiago Monzón, Santiago Formichelli, Víctor López; Ignacio Salaberry, Santiago Palacio, Mateo Gridel, Exequiel Ortiz; Juan Kirzner y Franco Méndez. DT: César Monasterio. SUPLENTES: Gonzalo Boragno, Bruno Spitale, Juan Pablo Godoy, Pablo Vielma, Agustín Servetto, Franco Pérez y Javier Cermesoni. GOL: PT 25s Juan Kirzner (L). ST 9m Franco Méndez (L). CAMBIOS: ST 9m Grieger x Areco (PN); 18m Vielma x Salaberry (L) y Pérez x Ortiz (L); 21m Cermesoni x Kirzner (L); 22m Meza x Ritacco (PN); 27m Martínez x Lojda (PN); y 30m Servetto x Méndez (L). AMONESTADOS: Ojeda y Moreno (PN); Ortiz y Méndez (L). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Ariel Cruz.

EL JUVENIL MARCOS QUIROGA FUE TITULAR EN EL MEDIOCAMPO (FOTO: CARLA BRIGNOLO - PRENSA CAPN)

LOS SIMPATIZANTES PORTUARIOS ACOMPAÑARON AL EQUIPO DESDE LAS TRIBUNAS EN ESTA FINAL (FOTO: CARLA BRIGNOLO - PRENSA CAPN)

LOS 18 JUGADORES DE PUERTO QUE AFRONTARON ESTE PRIMER PARTIDO DE LA FINAL FRENTE A LINIERS (FOTO: CARLA BRIGNOLO - PRENSA CAPN)





RITACCO TUVO UNA CHANCE CLARA EN EL PT, PERO SU REMATE PEGÓ EN EL TRAVESAÑO Y SE FUE POR ARRIBA (FOTO: CARLA BRIGNOLO - PRENSA CAPN) TAMBIÉN ARRANCÓ EL REDUCIDO Este miércoles también se puso en marcha el Reducido que definirá el segundo ascenso a la Primera C. Como visitante, Defensores de Cambaceres le ganó 1-0 a Muñiz y llegará con esa ventaja a la revancha en Ensenada. En tanto, en Rosario, Argentino se hizo fuerte como local y venció 1-0 a Sportivo Barracas. Mientras la serie entre Centro Español y Juventud Unida comenzará esta tarde. Todas las revanchas se disputarán el domingo desde las 17.00 horas, al igual que el segundo partido de la final entre Liniers y Puerto Nuevo, cuyo perdedor ingresará en las semifinales del Reducido junto a los tres equipos que superen la primera fase.