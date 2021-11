Alarma en Recovering

Ayer se incendió un área del playón a cielo abierto y explotaron dos tambores. Un operario lesionado fue trasladado al hospital municipal. Ayer pasadas las 16:30, la densa columna de humo negro podría verse desde la Ruta 9 y el estallido se escuchó a varios kilómetros a la redonda. Si bien no hubo ningún comunicado oficial al respecto, trascendió que se había incendiado un área del playón a cielo abierto de residuos industriales de la empresa Recovering, radicada sobre el "Camino al Morejón", que se inicia a la altura del kilómetro 79.4 de la autopista en dirección a Capilla del Señor. Fruto del incendio, habrían estallado al menos dos tambores de 200 litros y uno de los operarios fue alcanzado por esquirlas. Aparentemente, las heridas no revestían gravedad, pero preventivamente fue trasladado al hospital municipal por personal jerárquico de la empresa. Dada la naturaleza industrial de los residuos manipulados en el lugar, no sería inusual que se presenten principios de incendio que son controlados rápidamente por la propia empresa. Sin embargo, en esta oportunidad fueron asistidos por dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad para poder dominarlo. Recovering S.A. es una empresa del Grupo Stericycle, dedicada al tratamiento y disposición final de Residuos Especiales e Industriales no Especiales. Realizan tratamiento de incineración, estabilización, inertización y neutralización de residuos sólidos, líquidos y semisólidos (barros). Cuenta con el primer Relleno de Seguridad con celdas cerradas en la Argentina, autorizado por las autoridades nacionales y provinciales. Según explica la página web, el relleno "ha sido diseñado y construido aplicando las últimas tecnologías utilizadas por la comunidad europea. Se trata de un sistema de celdas múltiples con frente de avance en móvil, diseñado por la empresa". También, a partir de residuos especiales seleccionados, generan Combustible Alternativo para su utilización en hornos cementeros.

La densa columna de humo podía visibilizarse desde la Ruta 9. El estallido se escuchó a varios kilómetros a la redonda.





Aparentemente, el operario lesionado estaba a cargo de una de las retroexcavadoras.