XIII Peregrinación De Piedad Ecuménica (Parte 2)

El impulso a peregrinar obedece un instinto espiritual más básico que la afirmación de una doctrina. No es la doctrina que llama, sino la convicción que el santuario, o ermita, o la pequeña casita de ladrillo nos ofrece un portal al cielo. (es el caso de Loreto). En la experiencia de muchos peregrinos el lugar y el momento cuando María escuchó las palabras: ¨Dios te salve, María, llena eres de gracia¨ se hace presente en Loreto o en Walsingham y nos sentimos - las visitas a su casa - también bendecidos y favorecidos por Dios. Algunos versículos del salmo 27 expresan perfectamente este deseo ardiente de entrar y permanecer en la presencia de Dios - no es sorprendente ya que tantos salmos hablan del gozo de peregrinar a Jerusalén y su templo. v.4 dice ¨una cosa he pedido al Señor, esta buscaré; que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, y para buscarlo en su templo" y v.7/8 ¨Mi corazón ha dicho de ti: ¨Busca mi rostro¨ Tu rostro buscaré, O Señor, ¡No escondas tu rostro de mi!¨. En la ciudad celestial no existen barrios distintos que separan a la gente según su raza, clase, iglesia o religión. Juntos adoraremos al Cordero y le glorificaremos con nuestras alabanzas; entronizado a la diestra del Padre, glorioso en la humanidad que perfeccionó en su vida y muerte en la Tierra. Ya que tenemos, de hecho, el mismo destino celestial parece lógico que - mientras seguimos aquí - emprendamos el viaje junto... Nuestra próxima peregrinación de piedad ecuménica en la novena de Navidad, con observadores del mundo no católico, entonces nace de un deseo intenso de estar juntos en la presencia del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Por lo tanto María, la Madre de Dios Encarnado, nos convoca y nos alienta con su oración a favor de nuestras intenciones y en respuesta a nuestros suspiros. Los reformadores ingleses, celosos en corregir algunos de los errores medievales, optaron por suprimir el título tradicional de ¨Nuestra Señora¨, sustituyendo la más bíblica pero menos íntima frase, la ¨Bienaventurada Virgen María¨. Sin embargo María no pertenece a ninguna iglesia, sino a la historia de nuestra salvación. Por lo tanto dejemos que sea realmente Nuestra Señora y que nos conduzca juntos al trono de su Hijo. AMEN





Primera Parte: Peregrinación Diocesana Zárate-Campana de Piedad Ecumenica 2021