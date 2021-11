BRECHA AL 100% El dólar blue registró una suba de un peso y trepó a $201,50, ante una mayor demanda de divisas en la plaza marginal, mientras que las cotizaciones financieras operaron con alzas de hasta 1%. De esta forma, la brecha cambiaria del paralelo con el mayorista supera el 100%. En el circuito minorista, el denominado dólar ahorro cotizó en promedio a $99,63 comprador y $105,94 vendedor, por lo que si se le agrega la carga impositiva trepó a $174,80. El martes, el dólar blue había subido $1, luego de la implementación de nuevas regulaciones en la operatoria de los dólares financieros, que elevaron la cotización de la divisa en ese mercado. Si bien las regulaciones impuestas impactaron en los precios, permitieron al Banco Central tener menor exposición para intentar controlar el volumen de las reservas, que vienen muy golpeadas. CRIPTO IMPUESTO El Gobierno Nacional resolvió que las operaciones con criptomonedas sean alcanzadas por el impuesto a los créditos y débitos bancarios, conocido popularmente como impuesto al cheque. El decreto 796/21 publicado en el Boletín Oficial, que incorpora cambios a la Ley de Competitividad, establece que "las exenciones previstas no resultarán aplicables en aquellos casos en que los movimientos de fondos estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares, en los términos que defina la normativa aplicable". El Ejecutivo consideró en el decreto que era "necesario adecuar la normativa relativa al tratamiento impositivo de los nuevos actores y roles". La medida rubricada por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro de Economía, Martín Guzmán, aplica a las fintech (operadores de los Proveedores de Servicios de Pago) pero, en principio, no tendrá impacto directo en el comprador final. BUITRES AL ATAQUE Tres fondos buitre presentaron ante la Justicia de Nueva York un nuevo pedido de embargo contra la Argentina, en reclamo de una deuda por 230 millones de dólares. Se trata de fondos especulativos que rehusaron ingresar en los canjes de deuda previos, y ahora piden embargar activos locales en la Reserva Federal de Nueva York. La solicitud fue realizada ante la jueza Loretta Preska, quien está a cargo de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde sucedió al juez Thomas Griesa. Allí está radicada la mayoría de los reclamos de los holdouts contra la Argentina. El pedido de pedido de ejecución de sentencia fue presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos por parte de los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y Baindridge Capital. La solicitud de embargo llega en momentos en que el Gobierno define tras las elecciones la negociación con el FMI. ARTE POR MILLONES El empresario argentino Eduardo Costantini pagó 35 millones de dólares por una obra de Frida Kahlo, una cifra récord para la artista mexicana, que fue subastada en la casa de remates Sotheby´s, en Estados Unidos. Se trata del autorretrato "Diego y yo", pintado en 1949 por la artista mexicana, que lleva la dedicatoria "para Florence y Sam con el cariño de Frida". Costantini es el fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), aunque esta obra es para su colección privada. El empresario pujó vía telefónica a través de Anna Di Stasi, la directora de Sotheby´s para América Latina, informó la casa de remates a la AFP. El importe total que pagará Costantini incluye la comisión de la casa de remates, por una obra que no obstante quedó lejos del rango superior tasado por los expertos. La pintura fue valorada entre 30 y 50 millones de dólares.