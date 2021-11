Alejandra Dip









Astrología Maya. Año Semilla 3. La Tormenta: canalización de energía, autorrealización, cambios rotundos, transformación. Día 116 del Año Solar Semilla 3. Día 4 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12. Día 4 de la 17ava semana del año, semana roja estamos en el día 79 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 79 - Tormenta 1 - Autoguia. Hoy comienza una nueva Trecena de aprendizaje, la Trecena de la Tormenta. Esta nos trae cambios, pero esos que nos dan un vuelco. Cambios de energía constantes que vamos a ir atravesando durante este periodo. Piensen en una Tormenta, puede traernos aire fresco, hacernos salir de climas densos y agobiantes, pero tiene que ser en su punto justo. Si esta energía se pasa de rosca, puede parecer la inundación que todo se lleva a su paso. Aniquiladora, catastrófica, vandálica, así es la tormenta si no la dejamos fluir en forma espontánea y liviana. Nos acelera nuestra propia vibración, nos prepara para resistir cualquier situación que veníamos postergando y que saldrá a la luz en este período de transformación. Afecta tanto a las personas, como al país y al mundo también. Nada se salva del paso de la Tormenta, nos sacude y purifica desde adentro. 13 días de reciclaje al por mayor, nada se pierde, todo se transforma. Días que nos impulsan a apostar a lo nuevo, a lo que nos represente un desafío. ¡Aceptar y soltar! Ciclo de recambio, de aceleración de los procesos que veníamos transitando. Se abren puertas que estábamos esperando, pero pueden abrirse nuevas. A estar atentos. No se permiten distracciones, impulsos desmedidos, inestabilidades emocionales, gritos, ni alteraciones. Es mejor detenerse un minuto y pensar hacia dónde queremos ir que hacerlo torpemente o en forma explosiva. A moverse para dar dinamismo a la Energía, para no estancarnos, para avanzar en lo que nos propusimos. No quedarnos en el prefacio. Los cambios empiezan por uno. También hay que pensar en los cambios que necesita el mundo nos hará canalizar las energías para que esto se multiplique. Tomemos conciencia y apostemos a que se puede vivir mejor y vayamos por eso. En estos días todo puede suceder en un abrir y cerrar de ojos. Transformar para mejorar. Esa es la idea. Bienvenida la tormenta. IN LAK ECH!



