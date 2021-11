Efemérides del día de la fecha, 18 de Noviembre

DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA

Establecido por la UNESCO mediante la Resolución 33C/45 en el año 2005, en este día se remarca la importancia de la reflexión filosófica, se fomenta el intercambio académico y se destaca la contribución del conocimiento filosófico al abordar problemas globales.

Asimismo, los principales objetivos de esta jornada son: renovar el compromiso en favor de la filosofía, hacer un balance de la situación de la enseñanza de la misma en el mundo e incentivar los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos.

FALLECE JUAN DOMINGO "MARTILLO" ROLDÁN

Juan Domingo Roldán nació el 6 de marzo del año 1957 en Freyre, Córdoba. Hijo de un humilde tambero, Roldán se puso los guantes por primera vez a los 11 años: "Una noche fuimos a Freyre, a un local donde practicaban boxeo en el piso, pero con guantes. Tenía 11 años. Recuerdo que en broma, mi papá empezó a gritar si no había alguno para su pollo". Cinco años después, debutó como amateur enfrentándose a Roberto Mainero en Santa Fe; en dicha provincia se radicó y fue entrenado por Amílcar Oreste Brusa. Como aficionado, realizó 90 peleas, de las cuales ganó 82, empató 4 y perdió 4.

En el año 1978 hizo su debut profesional, en ese entonces, venció por knock out al uruguayo Jorge Servin. Al año siguiente, venció por knock out técnico a Hugo Obregón y logró el título cordobés de peso mediano. En el año 1981 se consagró campeón argentino después de ganar por puntos a Jacinto Fernández y, un año después, salió campeón sudamericano tras vencer por knock out a Carlos Flores Burlon. Luego, en el año 1983, venció por knock out al nortemericano Frank Fletcher y, en busca del título mundial, perdió por knock out técnico frente a Marvin Hagler en el año 1984 y, por knock out, con Thomas Hearns en el año 1987.

Finalmente, en el año 1988, cayó ante Michael Nunn y, al retornar al país, colgó los guantes: "Yo debería haber descansado un año, haberme sacado las mufas, y después seguir. Era joven tenía 32 años. Pero en el fondo no quería saber más nada" dijo a los periodistas Luis Heredia y Gustavo Farías. Así, finalizó su carrera profesional con 75 peleas, en las que triunfó 67 veces, empató 2, cayó 5 y 1 quedó sin decisión.

Falleció en el año 2020 en San Francisco, Córdoba.

SE LANZA "I KNOW WHAT YOU DID LAST SUMMER"

Un día como hoy en el año 2015, Shawn Mendes junto a Camila Cabello lanzaban el sencillo "I know what you did last summer". Perteneciente al álbum "Handwritten" (2015) y compuesto por los dos cantantes con Ido Zmishlany y Noel Zancanella, la canción es acerca de descubrir que tu pareja te está engañando: "[Es] una conversación entre dos personas en una relación que está muriendo pero ninguno quiere admitir que lo está haciendo".