Cada 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial sobre la Diabetes, es una oportunidad de promover mensajes a la población sobre el desafío de la diabetes como problema de salud a nivel individual y colectivo para mejorar la prevención, diagnóstico, tratamiento y así disminuir sus complicaciones con mejor calidad de vida de las personas que viven con Diabetes. El lema de este año: "Acceso a la Atención a la Diabetes: Si No Ahora, ¿Cuándo? ¿QUÉ ES LA DIABETES? Para entender este término debemos hablar de qué pasa cuando comemos: en la comida diaria ingerimos grasa, hidratos de carbono, proteínas y, cuando llega este estímulo al páncreas hay liberación de una sustancia llamada Insulina para comenzar a metabolizar en forma de energía lo que se encuentra en los alimentos ingresando a las células el combustible para que funcione nuestro cuerpo. Cuando no hay Insulina o no puede actuar o metabolizar los alimentos se eleva la glucosa o el azúcar en sangre causando DIABETES. Se trata de una enfermedad crónica donde este aumento de la glucemia genera daño en los grandes y pequeños vasos del cuerpo dañando distintos órganos. TIPOS DE DIABETES - Tipo1: El páncreas no produce insulina o muy poca cantidad. - Tipo 2: El páncreas produce Insulina, pero las células del cuerpo no responden "INSULINORESISTENCIA" o no produce suficiente cantidad y finalmente se agota la secreción del páncreas. - Diabetes Gestacional (DG) es una alteración de los valores de glucosa que se inicia o detecta durante el embarazo. Se diagnostica mediante glucemias sanguíneas altas en los exámenes habituales que se realizan durante el embarazo, o en el tercer trimestre por alteraciones en la prueba de tolerancia a la glucosa. Los valores diagnósticos difieren a los utilizados para otros tipos de Diabetes. - Otros tipos de Diabetes: causada por infecciones (Pancreatitis), Drogas (Corticoides) Endocrinopatías, genéticas etc. SÍNTOMAS Pueden variar en las distintas personas, pero cuando los valores de glucemia son elevados aparecen algunos o todos los siguientes: "LAS CINCO P" - Polidipsia: necesidad de tomar líquidos con sed intensa. - Polifagia: al no poder ingresar energía a las células necesitan de ingesta abundante. - Poliuria: orinar frecuentemente ya que la glucosa se pierde por la orina arrastrando agua, con deshidratación. - Pérdida de peso: la falta de insulina hace que el metabolismo se encuentre acelerado perdiendo peso. - Pérdida de conocimiento: alteración de los líquidos, potasio y sales que llevan a confusión, visión borrosa, estupor hasta la pérdida del conocimiento. DIAGNÓSTICO El diagnóstico se realiza por un análisis en sangre para medir la cantidad de glucosa. Los siguientes valores son para pacientes no embarazadas: DIABETES (DBT): 2 valores mayor o igual a 126 mg/dl. Prueba de tolerancia a la glucosa mayor o igual a 200. Glucemia al azar mayor a 200. TRATAMIENTO El tratamiento para que sea exitoso debe ser individualizado, por un equipo de médicos para evitar las complicaciones y mejorar la calidad de vida. Entender que es una enfermedad crónica que no se cura, pero SI se controla. - Fármacos: medicamentos hipoglucemiantes y/o insulina. - No farmacológicos: - Alimentación saludable, completa y equilibrada. - Actividad física moderada y sostenida en el tiempo. - Estrategias para disminuir el estrés. COMPLICACIONES Si la DBT no se trata correctamente o no se realizan las indicaciones médicas aparecen complicaciones a corto plazo (agudas) o a lo largo del tiempo (crónicas). AGUDAS: Hipoglucemias descenso de la glucemia menor a 70 mg/ dl o Hiperglucemias glucemias mayores a 200 mg/dl. Ambas complicaciones según los valores pueden ser asintomáticas o ser severas hasta la pérdida de la conciencia. Es importante controlar los valores de glucemias con monitoreos en domicilios y saber cómo actuar y los convivientes, cuidadores y docentes hasta acudir a un centro hospitalario. CRÓNICAS La enfermedad mal controlada puede ocasionar lesiones en distintos órganos como: Corazón (Infarto de Miocardio, Arritmias. Insuficiencia Cardiaca) Cerebro (Accidente cerebrovascular), Ojos (Retinopatía diabética), Pies (Arteriopatía y Neuropatía) y Riñón (Nefropatía diabética). CONTROLES QUE DEBEN REALIZAR LOS PACIENTES DIABÉTICOS Para evitar y/o disminuir las complicaciones es importante realizar con frecuencia, que se evaluará individualmente según el caso, pero por lo menos anualmente: laboratorio, fondo de ojo, control cardiológico, nutrición, nefrología, y especialista vascular en pie diabético. EQUIPO DE DIABETES DE CMR Diabetólogos: - Dr. Cavallito Mariano. - Dra. Echeverría Lucrecia. - Dra. Fuentes Susana - Dra. Ingaramo Natalia. - Dra. López Cecilia. - Dra. Tezza Victoria. Nutricionistas: - Lic. Reboni Irina y equipo. Oftalmología - Dra. Fedato Pamela. Especialistas en Pie diabético: - Dra. De Bony Bárbara Nefrología - Dra. Behocaray Moira. Neuropatía Diabética - Dra. Denegri Luciana. Cardiología: - Cardiólogos CMR. Rehabilitación Cardiopulmonar Diabetes - Lic. Spago Marina. Si tenes antecedentes familiares o Diabetes los esperamos para realizar diagnóstico precoz, evitar complicaciones y llevar una calidad de vida saludable.



