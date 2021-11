Con un nuevo llamado del amigo y guía de pesca en Villa Paranacito Gustavo Ramondegui y en donde me informaba que esta vez había encontrado un arroyito, en donde las taru tomaban lo que les ofreciera, comencé a planificar la salida para la cual convoqué al amigo Pablo Vázquez de Merlo zona sur. La respuesta de Pablo ante mi invitación fue inmediata y afirmativa pese a que se realizaría el día viernes, por lo que a las 06:15 de ese día, pasó por mi domicilio, donde cargamos todos los elementos necesarios para esta nueva jornada, entre los cuales infaltable en estos momentos una conservadora con bebidas frías, hielo y nuestro almuerzo. Nuestra primera parada ya tradicional fue en Carnadas el Toro de Ruta Provincial 6 y Calixto Dellepiane aquí en Campana, donde nos proveímos de una docena de anguilas. Nuestro viaje continuó por ruta provincial 6 hasta la rotonda de Zárate, donde empalmamos ruta 12 y después de abonar el peaje del puente Zárate Brazo Largo continuando por ruta 12 hasta el kilómetro 151, donde a mano derecha se toma la ruta provincial 46 por 22 kilómetros, siendo los últimos cinco kilómetros todavía de ripio muy consolidado, así se da con el acceso a la ciudad. Como de costumbre nos embarcaríamos en el muelle detrás de la terminal y Oficina de Turismo, desde donde ya con todo a bordo salimos con Gustavo en busca de un último integrante de esta jornada Renzo, una vez a bordo y después de las presentaciones y saludos ahora si navegaríamos por el término de una hora hacia nuestro destino de pesca. Nuestra navegación nos llevó por el Paranacito, el Brazo Chico y el Pedro Galofre hasta ingresar en un arroyo tapialado de camalotes, los cuales Gustavo con total maestría y de a poco fue abriendo con la proa de su lancha y con ayuda de su motor Mercury de 125 HP con hélice de acero. Aquí adentro navegamos muy despacio y por lo menos ingresamos unos tres kilómetros, en donde cada tanto se nos volvía a cerrar con camalotes. Paramos entonces sobre un costado del arroyo en donde la embarcación quedó entre el camalotal y hacia afuera teníamos un hermoso claro de agua. Comenzamos el armado de nuestros equipos para probar tanto con carnada en este caso anguilas vivas y en rodajas, como con señuelos pero de media agua, ya que según nuestro guía no estaban tomando señuelos de superficie. Las respuestas fueron inmediatas, después de la segunda pasada de señuelo de Gustavo, la primera tararira arremetió contra el artificial y comenzó una pelea hermosísima la que después de varios saltos acrobáticos, llegó a bordo, filmación, foto y al agua. Mientras estábamos en la liberación de esta otra tararira tomaba mi señuelo dando también una pelea espectacular, llegando a bordo con mucha vitalidad dando sacudidas para zafar del triple, foto, filmación y al agua. Sin dejar prácticamente espacio de la última liberación, era la oportunidad de Pablo quien obtenía la primera Taru para el del día, pero en esta oportunidad con carnada utilizando rodajitas de anguilas. Hermosísima captura también la de Pablo, siendo todas muy combativas y vigorosas a la hora de sentirse atrapadas, nuevamente como en todos los casos fotos, filmación y al agua. Como si fuera en un orden sobre la embarcación fue Renzo quien obtuvo ahí nomás atrás de Pablo su primera pieza. En esta oportunidad, también con rodajas de anguilas, otra taru que presentó una excelente pelea hasta llegar a bordo, ritual fotos, filmación y devolución. Seguidamente en este sector se nos dieron más de veinte piques y capturas tanto con carnada como con artificiales rindiendo en forma muy pareja las dos modalidades. Realmente las tarariras de este sector estaban activas y solo ver el entorno en el que nos encontrábamos sin dudas esto era el Paraíso de las tarariras. Habiendo transcurrido prácticamente unas dos horas y media y con un pique sumamente sostenido que no se cortó en ningún momento, Gustavo nos propuso probar en otro sector para ver si también las taru estaban activas por ahí. Nuevamente en marcha entonces continuamos ingresando en el arroyito atravesando en parte por grandes embalsados de camalotes. Al llegar reacondicionamos los equipos y carnadas así como también cambiamos para probar con otros señuelos de media agua. Que contarles amigos que en este segundo lugar no nos daban tiempo las taru a veces a encender la cámara, los piques y corridas eran constantes en todos los equipos, tanto con carnada como con artificiales, en donde llegamos a tener al mismo tiempo piques y capturas los cuatro, con ejemplares de tarariras hermosísimas. Sin dudas el Paraíso de las tarariras, un santuario que hay que preservar. En nuestro programa televisivo Nº 906 de esta semana, les mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota. Además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Excelentes portes de tarariras muy vigorosas y combativas que tomaron todos los ofrecimientos.





Las tarariras tomaron tanto carnadas naturales como artificiales en esta jornada.