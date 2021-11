El tradicional certamen conmemora el 93º aniversario del Club Náutico Zárate. Habrá competencia Libre y en categorías promocionales desde Sub 8. La inscripción es gratuita. Este sábado 20 de noviembre se realizará el Torneo Abierto de Ajedrez "Salvador Calí" que tradicionalmente organiza la Escuela de Ajedrez del Club Náutico Zárate, a través de su coordinador, el profesor Fernando Romano. En esta oportunidad conmemorará el 93º aniversario del Ancla y se desarrollará en el Salón de Usos Múltiples de la institución desde las 9 de la mañana. Como es habitual, no solo participarán jugadores de Zárate y Campana, sino también de otras localidades de la región como Escobar, San Pedro, Pilar y Capilla del Señor, entre otras. La inscripción es gratuita, mientras la competencia se dividirá en Libres y las categorías promocionales (Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16). Y durante la disputa del certamen, los asistentes podrán disfrutar de las instalaciones del club, a orillas del río. Para este tradicional torneo, la edición 2021 marcará el retorno, luego que en 2020 no se disputará a raíz de la pandemia de coronavirus. Así, los últimos campeones fueron Lucas Moreda (2010, 2012, 2013 y 2015), Alejandro Scarzello (2011 y 2018), Noe Sotelo (2014), Enrique Contessotto (2016 y 2017) y Carlos David Gómez (2019).

EL TRADICIONAL TORNEO SUELE RECIBIR A JUGADORES DE TODAS LAS EDADES Y DE TODA LA REGIÓN.