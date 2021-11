Se midió con Maipú de la vecina ciudad. Además, por la Liga Deportiva de Vicente López enfrentó a Escuela Messina. El pasado fin de semana, las categorías infantiles y preinfantiles de Villa Dálmine volvieron a disputar nuevas jornadas del Torneo Infantil de la Liga Zarateña de Fútbol y de la Liga Deportiva de Vicente López. En cuanto a la Liga Zarateña, los chicos Violetas visitaron al Club Maipú, cosechando cinco victorias y dos empates con los siguientes resultados y goleadores: -Categoría 2008: Maipú 0 - Villa Dálmine 5 (Tomás Toloza, Mateo Robledo, Santino Sccofano, Joaquín Zarate y Juan Martín Reyna). -Categoría 2009: Maipú 0 - Villa Dálmine 4 (Francisco González, Tiziano Hassell y Luciano Toloza -2-). -Categoría 2010: Maipú 0 - Villa Dálmine 5 (Simón Lacueva -4- y Eneas Delaportas). -Categoría 2011: Maipú 2 - Villa Dálmine 2 (Santino Ocampo y Joaquín Herlein). -Categoría 2012: Maipú 0 - Villa Dálmine 5 (Samuel Palaya -3-, Santiago Moreira y Bastian Alcaraz). -Categoría 2013: Maipú 2 - Villa Dálmine 2 (Tomás Hassell y Facundo Rivas). -Categoría 2014: Maipú 0 - Villa Dálmine 1 (Gonzalo Moreira). En tanto, por la Liga LIDE, el Violeta se midió ante la Escuela Messina en Martínez. Allí, el saldo fue de dos victorias y una derrota, con los siguientes resultados: -Categoría Sub 12: Escuela Messina 0 - Villa Dálmine 1 (Máximo Machena). -Categoría Sub 14: Escuela Messina 3 - Villa Dálmine 1 (Bautista Rodríguez). -Categoría Sub 16: Escuela Messina 0 - Villa Dálmine 1 (Lucio Carfagno).

CULMINADO EL TORNEO DE AFA, LOS CHICOS VIOLETAS SIGUEN CON OTRAS LIGAS.





EN LA LIGA ZARATEÑA, EL VIOLETA COSECHÓ 5 VICTORIAS Y 2 EMPATES.