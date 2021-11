Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 18/nov/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 18/nov/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

Breves: Deportivas

Breves: Deportivas

18 de Noviembre de 2021









ARRANCA LA 21ª FECHA Este jueves comenzará la 21ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. La acción iniciará a las 17.00 en Santa Fe, donde Unión recibirá a Defensa y Justicia. En el Tatengue no estará disponible el campanense Nicolás Blandi debido a una molestia muscular en el posterior. Además, hoy también jugarán: Patronato vs Lanús (19.15) y Banfield vs Aldosivi (21.30). El líder del certamen es River Plate, con 46 puntos. Por detrás se ubican Talleres (39), Lanús (35), Vélez (34), Defensa y Justicia (34) y Boca Juniors (33).



"INMENSA ALEGRÍA" Luego de regresar a París tras el empate 0-0 contra Brasil en San Juan, Lionel Messi posteó en sus redes sociales su felicidad por la clasificación de Argentina al Mundial de Qatar 2022. "Recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar. Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra Selección. Gracias nuevamente por todo el cariño que siempre nos dan. En enero, si Dios quiere, nos estaremos viendo otra vez", escribió el rosarino. ELIMINATORIAS AFRICANAS Concluida la fase de grupos de las Eliminatorias Africanas para el Mundial, se definieron las diez Selecciones que disputarán en cinco cruces mano a mano los cinco boletos para Qatar 2022. A esta etapa final avanzaron los ganadores de cada uno de las diez zonas: Argelia, Túnez, Nigeria, Camerún, Mali, Egipto, Ghana, Senegal, Marruecos y República Democrática de Congo. SE DIO LA LÓGICA Los máximos candidatos del Torneo Clausura de la Primera A Femenina superaron sus respectivos duelos de Cuartos de Final y se cruzarán en semifinales. San Lorenzo derrotó 3-1 a Platense; River Plate venció 4-2 a Gimnasia de La Plata; Boca Juniors superó 1-0 a Independiente; y UAI Urquiza le ganó 5-2 a Racing Club. En los cruces de semifinales se destaca el superclásico entre Millonarios y Xeneizes, mientras San Lorenzo chocará con UAI Urquiza. SE RETIRA ORTELLI Guillermo Ortelli (48), ganador de siete títulos de Turismo Carretera, anunció su retiro del automovilismo. Tras debutar en 1994 en el TC, el oriundo de Salto sumó más de 400 carreras en "la máxima" y acumuló 32 triunfos, aunque al momento de anunciar su despedida aseguró que se quedó con la sensación de que "pudo haber ganado más", pero también con la convicción de que "dejó todo lo que estaba a su alcance". Los títulos de Ortelli en la categoría más popular del país se dieron en 1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016. Así se convirtió en el segundo más ganador de la historia, solo por detrás de Juan Gálvez (9 títulos) y por delante de leyendas como Juan María Traverso (6), Oscar Gálvez (5) y Dante Emiliozzi (4). Además, también fue campeón de TopRace en 2001 y 2006. NOVAK, A SEMIFINALES El serbio Novak Djokovic barrió ayer 6-3 y 6-2 al ruso Andrey Rublev y se clasificó para las semifinales del ATP World Finals que se desarrolla en Turín. En tanto, el segundo boleto del Grupo Verde se definirá mañana en la última jornada, mano a mano entre Rublev y el noruego Casper Ruud (ayer batió en tres sets al británico Cameron Norrie). El Grupo Rojo se cerrará hoy: el ruso Daniil Medvedev (ya clasificado) jugará ante el italiano Jannik Sinner, mientras el alemán Alexander Zverev se medirá con el polaco Hubert Hurkacz.

