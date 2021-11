El Intendente anunció un bono de fin de año de $15.000 para los empleados municipales

Será depositado el próximo viernes 10 de diciembre. En tanto, el 17 se abonará el medio aguinaldo. El intendente Sebastián Abella anunció ayer un bono especial de fin de año de $15.000 para todos los empleados municipales que será depositado el próximo viernes 10 de diciembre. "Estoy muy contento de anunciar este beneficio para el personal que, gracias al cuidado y ahorro de los ingresos municipales, pudimos triplicar el monto respecto al que se entregó el año pasado", enfatizó. Luego agregó: "Esta es una medida que ya la teníamos definida hace varios días, pero no quisimos anunciarla antes de la elección para que no se tomara como algo electoral". Además, según anticipó Abella, el Municipio pagará el medio aguinaldo el 17 del mes próximo. En este sentido, el jefe comunal celebró que los empleados municipales puedan recibir estas cifras ya que "se lo merecen por el gran trabajo que realizaron todos los días durante todo el año desde las distintas áreas y dependencias". Además, explicó que "esto va a inyectar cerca de 30 millones de pesos de las arcas municipales directamente en el consumo local, lo que repercutirá de manera favorable en la economía de la ciudad". "Sabemos que este monto no es suficiente, pero llegamos a esa cifra gracias a un gran esfuerzo que realizamos desde el Municipio a fin de beneficiar al personal, principalmente en esta época del año", concluyó Abella.

