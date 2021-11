El enganche reforzará al equipo de nuestra ciudad. Además, también se suman Ezequiel "Menchu" Fernández y Marcos Doracio. El vigente bicampeón de la Liga debutará el domingo, cuando reciba a Metalúrgicos de Escobar en cancha de Villa Dálmine. El fin de semana se pondrá en marcha el Torneo Regional Federal Amateur, el certamen que otorgará cuatro plazas en el próximo Torneo Federal y que volverá a tener representante de nuestra ciudad gracias a la participación de Atlético Las Campanas. Y el vigente bicampeón de la Liga Campanense debutará este domingo como local, cuando reciba a Deportivo Metalúrgicos de Escobar en cancha de Villa Dálmine desde las 17.00 horas. El encuentro corresponderá a la primera fecha de la Zona 3 de la Región Pampeana Norte, que se completará con el duelo entre Sportivo Baradero y Social Atlético Televisión (SAT). Para este desafío, Las Campanas incorporó un refuerzo de lujo: Raúl Alejandro Pérez volverá a la actividad a sus 41 años y después de una extensa y brillante carrera en el fútbol de Ascenso. Uno de los puntos altos de la trayectoria del Dudy fue justamente en nuestra ciudad, con la camiseta de Villa Dálmine, entre los años 2011 y 2014 (consiguió el ascenso a la Primera B Metro en 2012). Ahora, a los 41 años, después de haber anunciado su retiro como profesional en noviembre del año pasado, volverá a competir en este exigente Torneo Regional Federal Amateur, vistiendo los colores de Atlético Las Campanas, donde se reencontrará con dos excompañeros Violetas como Emmanuel Coesta y Bernardo Zeballos. "Tenemos una base muy importante de jugadores y queríamos agregar algunos futbolistas de jerarquía. Y el Dudy nos parece que encaja perfectamente en ese sentido, porque es un jugador de mucho talento y mucha experiencia y porque, al mismo tiempo, tiene una historia con el fútbol de nuestra ciudad, porque en su paso por Villa Dálmine dejó una huella importante y un gran recuerdo. Así que creemos que no solo potenciará a nuestro plantel, sino que también será un motivo más para que la gente de Campana se acerque a ver al equipo liguista más importante de la ciudad en este desafío que será el Torneo Regional Federal Amateur", explicó Juan Manuel Zanandrea, Presidente de Atlético Las Campanas. Además del Dudy, otros refuerzos que sumaron para afrontar este certamen son los defensores Julio Navarro y Ezequiel "Menchu" Fernández (otros ex Villa Dálmine que también fueron parte del ascenso a la Primera B en 2012), el mediocampista ofensivo Marcos Doracio (ex Talleres de Remedios de Escalada y Sacachispas, entre otros) y otros jugadores locales como el arquero Guillermo Friedrich, el marcador central Raúl Colombo, el lateral Nicolás Rapuzzi y el polifuncional Tulio Barrios, entre otros. En tanto, tras la partida de Sebastián Farías (se alejó luego de la eliminación de la Copa Federación Norte), al cuerpo técnico se sumó a Norberto Silvero, quien estará a cargo de la conducción técnica junto al grupo que ya venía trabajando en la institución.

RAÚL PÉREZ BRILLÓ EN SU PASO POR VILLA DÁLMINE ENTRE 2011 Y 2014. LA LISTA DE BUENA FE Con un total de 40 jugadores inscriptos, Atlético Las Campanas ya presentó ante el Consejo Federal la Lista de Buen Fe para participar del Torneo Regional Federal Amateur 2021/22. Los futbolistas anotados son Nicolás Díaz, Emmanuel Coesta, Diego Cejas, Rodrigo Ponce De León y Guillermo Friedrich (arqueros); Gustavo Acuña, Raúl Colombo, Rodrigo Barrios, Roberto Sosa, Marcelo Dorregaray, Agustín Godoy, Damián Arce, Alejandro Ramón Vallejos, Ezequiel Fernández, Julio Navarro, Leonel Montani, Tulio Barrios, Nicolás Rapuzzi, Enzo Ramallo, Mateo Cejas, Franco Rodríguez, Enzo Cejas, Walter Villarruel, Brian Ferulano, Pablo Godoy, Claudio López, Tadeo MacIntyre, Diego Gómez, Nicolás Jiménez, Leonel Queipo, Gabriel Rodríguez, Elías Bencich, Alejandro González, Raúl Pérez, Nicolás Colombano, Néstor Raúl Colombano, Gustavo Bravo, Marcos Doracio y Juan Manuel Kurlat.