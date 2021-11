El Gobierno Nacional le abrió la puerta al regreso de la reelección indefinida

P U B L I C





Fue uno de los temas que el presidente Alberto Fernández habló con intendente afines durante una cena en Olivos. La normativa vigente limita a dos períodos consecutivos como máximo para los jefes comunales. Casi 100 intendentes de la Provincia de Buenos Aires deberán dejar en diciembre de 2023 su lugar en sus municipios porque en agosto de 2016 se aprobó la ley que modificó la Ley Orgánica Municipal y que limita a dos períodos consecutivos como máximo los mandatos de los jefes comunales. El miércoles por la noche fue uno de los temas que se abordó entre varios de esos intendentes del Frente de Todos que compartieron un asado con el presidente Alberto Fernández, en la residencia de Olivos. Son unos cuántos los jefes comunales que aglutinan fuerzas para quedarse en sus puestos. Y el Gobierno está dispuesto a evaluar esa alternativa. "Es algo que están trabajando los intendentes, el Gobierno escucha y va a escuchar y en algún momento se va a tomar alguna decisión", reconoció en la conferencia de prensa que brindó ayer la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Para el intendente Sebastián Abella esta discusión es clave. Tal como está reglamentada, la ley sancionada en 2016 le prohíbe buscar un tercer mandato de manera consecutiva en 2023. El jefe comunal no se ha expresado de forma pública al respecto. Lucas Ghi, el intendente de Morón, fue uno de los participantes de la cena en Olivos en la que también estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kiciloff, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y de Obras y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis. "Creo que entre los espacios a debatir ese tema tiene que ser uno, qué tipo de democracia queremos y si la reelección supone un elemento clave para la vitalidad democrática que es la elección libre tiene que estar restringida o no. Hay experiencias diversas, a nadie se le ocurre que la democracia alemana esté condicionada y distorsionada porque (Ángela) Merkel estuvo 18 años como primera ministra. La democracia no solo supone la alternancia", reconoció en declaraciones a radio AM 750. Si se decide avanzar con una modificación a la Ley Orgánica Municipal habrá un debate interno muy intenso en el Frente de Todos. Ese proyecto para limitar a los intendentes que se aprobó durante la gobernación de María Eugenia Vidal tuvo como uno de sus mayores defensores a Massa, al líder del Frente Renovador, quien a través de sus bloques en la Cámara de Diputados y en el Senado bonaerense impulsó la normativa en acuerdo con Cambiemos, que también trabajaba sobre iniciativas similares. Como la ley fue sancionada en 2016 pero recién se reglamentó en abril de 2019, un grupo de intendentes considera que debe tomarse como primer período de gestión el de 2019-2023. Eso les abre la posibilidad de presentarse a una reelección. Fuentes del Frente Renovador afirman que Massa seguirá firme en su postura y no avalará que se realicen cambios a una iniciativa que él impulsó con mucho ímpetu. En Campana, las reelecciones indefinidas beneficiaron a intendentes de todos los colores políticos: Calixto Dellepiane, Jorge Varela y Stella Maris Giroldi (intentó ser reelegida una tercera vez consecutiva pero perdió con Abella). Lo mismo que a concejales como Carlos Cazador, que ocupa una banca en el Concejo Deliberante desde el año 1993. De hecho, el excandidato a intendente culmina en diciembre su longevo mandato. Además de Abella, habrá otros políticos que no podrán presentarse para un nuevo término en 2023. Son los concejales oficialistas Luis Gómez y Javier Contreras y los ediles opositores Soledad Calle y Marco Colella. Todos ellos vienen ocupando bancas en el Concejo Deliberante desde diciembre de 2015.

Abella está cumpliendo su segundo mandato como Intendente y con la ley vigente no podría presentarse para otra reelección.