Los bancos volvieron a atender sin turno y en Buenos Aires cambiaron de horario

En Campana atienden de 8 a 13, pero no así en el conurbano bonaerense, donde continúan con el horario habitual. Los bancos volvieron a atender al público en general sin turno a partir de esta semana bajo un esquema en el que deberán continuar las medidas preventivas sanitarias como el uso de tapabocas en espacios cerrados y una distancia mínima de dos metros. En un comunicado, el Banco Central (BCRA) precisó que la medida abarca a entidades financieras, empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra, los otros proveedores no financieros de crédito inscriptos, las casas de cambio y las empresas de cobranzas extrabancarias. La autoridad monetaria aclaró que "si la capacidad de atención lo permite, se podrá atender con ambas modalidades, dando prioridad a la atención de los clientes que tienen turno y a personas que se presenten con su Certificado Único de Discapacidad vigente o con movilidad reducida". "En caso de optar por dar prioridad a la atención con turno, las entidades deberán exhibir esa condición en forma clara en sus páginas de Internet, el turno no podrá demorar más de tres jornadas hábiles y se deberá tramitar en forma sencilla a través de esas páginas o por otro medio electrónico y atenderse con celeridad", precisó la dependencia oficial. Además, en la provincia de Buenos Aires, los bancos de 98 distritos, entre los que se encuentra Campana, cambiaron desde este lunes el horario de atención al público, que es de 8 a 13, una medida que se extenderá hasta el 3 de abril. El nuevo horario no comprende a los bancos con sucursales en los partidos del conurbano bonaerense, que seguirán atendiendo de 10 a 15. "Este horario va desde hoy 15 de noviembre hasta el 3 de abril de 2022 a pedido de nuestro sindicato al gobernador Axel Kiciloff en algunos distritos de la provincia", amplió.

