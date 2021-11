Chocó solo: estaba alcoholizado

Fue ayer contra el guardarrail de Bellomo y Ruta 6. Personal de Tránsito pagó un remise de su bolsillo y lo acompañó hasta su domicilio para asegurar su integridad física. Ayer al caer la tarde, un adulto mayor colisionó frontalmente contra el guardarrial de Bellomo y Ruta 6 mientras conducía el Chevrolet Cruze de su propiedad, sin ocasionar daños a terceros. Ya con efectivos de Prefectura en el lugar, el SAME desistió de trasladarlo hasta el hospital municipal dado que, al margen de su evidente estado de ebriedad, no presentaba lesiones. Convocado Tránsito Municipal, los empleados decidieron llamar a un remise que pagaron de su bolsillo y lo acompañaron hasta su domicilio dado que el abuelo manifestó que vivía solo y no tenía ningún familiar a quien recurrir. Más tarde, la grúa del seguro retiró el vehículo del lugar, y lo trasladó hasta el domicilio de su dueño, en el complejo metalúrgico de Capilla del Señor y Ruta 6.

El accidente fue pasadas las 19. Ya había caído la noche cuando el auto fue retirado por una grúa.