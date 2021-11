P U B L I C





POLÉMICA EN EL CONGRESO Antes de consumarse el recambio legislativo, el oficialismo avaló en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo un paquete de 116 decretos que el presidente Alberto Fernández había dictado desde que asumió el cargo y la oposición de Juntos por el Cambio, que estuvo presente en el principio de la reunión, se retiró con duros reproches. Con esta paso, el paquete de decretos, de los cuales 70 son de "necesidad y urgencia", quedó en condiciones de ser tratado por una de las dos cámaras, y se presupone que será el Senado el cuerpo que lo vote, ya que allí el oficialismo tiene mayoría hasta el próximo 10 de diciembre. En el comienzo de la reunión, el diputado del PRO Pablo Tonelli explicó la postura de rechazo de Juntos por el Cambio: "Todos los plazos están vencidos y esta metodología no se ajusta ni a la Constitución ni a la reglamentación. Rechazamos esta convocatoria y los decretos que pretenden tratar en Comisión".



JUEZ RATIFICADO La Cámara Federal de Mar del Plata volvió a ratificar al juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, al frente de la investigación por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan que tiene entre sus imputados al ex presidente Mauricio Macri. "No habiéndose acreditado por el recusante ni obrado elemento objetivo alguno que avale su temor de parcialidad y dependencia o mediado prejuzgamiento alguno por parte del juez que se intenta recusar, este Tribunal resuelve no hacer lugar al pedido de recusación formulado por el abogado Pablo Lanusse, en su carácter de abogado defensor de Mauricio Macri, contra el juez de la causa", sostiene la resolución, de una decena de páginas. Los camaristas Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza respaldaron por segunda vez la continuidad de Bava, al evaluar que "carece de asidero sostener un ´temor de parcialidad y ausencia de independencia´ cuando lo que hay es la actuación de un magistrado que resuelve en favor del pedido de las partes (Defensa y Fiscal), fundado en el solo hecho de resguardar el derecho de defensa en juicio y con el objeto de evitar futuros planteos nulificantes". MÁS DE $70 MIL Una familia de cuatro miembros necesitó en octubre un ingreso mensual de $72.365 para no ser considerada pobre, según el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió en ese mes 2,6%, informó el INDEC. El mismo grupo familiar necesitó $30.925 de acuerdo con el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), para no ser considerado indigente, que en la misma comparación aumentó un 2,7%. Tanto la suba mensual de la CBT, que define el nivel de pobreza, y la de la CBA, que marca el nivel de indigencia, aumentaron en octubre por debajo de la inflación del mes del 3,5%. En la comparación interanual, la canasta básica total registra un aumento del 45,0%, mientras que la básica alimentaria crece desde octubre del año anterior, un 49,3%. Ambas canasta aumentaron su costo por debajo del alza de los precios minoristas en los últimos doce meses, que se ubicó en el 52,1%, según el Índice de precios al Consumidor (IPC). CONDONACIÓN Y MORATORIA La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publica hoy la resolución que pone en marcha el programa de condonación de deudas y la moratoria impositiva que fuera aprobada por ley. La normativa del organismo contempla la condonación de deudas inferiores a 100 mil pesos para pequeños contribuyentes y las micro y pequeñas empresas. La resolución también amplía la moratoria para incluir la posibilidad de regularizar obligaciones vencidas hasta el 31 de agosto de 2021 y el mecanismo para rehabilitar planes de pago caducos.