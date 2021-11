Vizzotti advirtió una "tendencia al aumento" de casos de coronavirus

La ministra de Salud de la Nación reveló cuál es el mayor temor del Gobierno respecto a la pandemia y recalcó la importancia de la inoculación contra el COVID-19. Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, habló este jueves ante la prensa y dijo que hay una "tendencia al aumento" de casos de coronavirus. Frente a esta situación, insta a la población a que complete el esquema de vacunación: "Estamos con una estabilidad de casos en un número bajo, con una tendencia al aumento, pero no exponencial como tuvimos en la segunda ola. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mejorar las coberturas de vacunación para poder seguir abriendo y no pensar en cerrar, sino en vacunarnos más". En declaraciones radiales, también contó qué es lo que intranquiliza al Gobierno: "Lo que no queremos es que en marzo, cuando tengamos ya las temperaturas más frías y pueda existir la posibilidad de que aumenten los casos, se haga otro cuello de botella y que salga todo el mundo a correr y a decir que tenemos bajas coberturas con segundas dosis, porque es lo que estamos viendo y avisando". Además, mencionó que están trabajando para realizar una campaña de comunicación y así poder generar mayor consciencia respecto a los esquemas de vacunación, porque consideran que completarlos son de vital importancia para poder avanzar y no tener que enfrentarse a una tercera ola, tal como sucedió en Europa. Asimismo, habló sobre los criterios utilizados para realizar las aperturas de actividades, en momentos donde los eventos masivos al aire libre ya cuentan con el 100% de aforo desde el 16 de noviembre. Respecto a estas decisiones, dijo: "Monitoreamos todo el tiempo la situación epidemiológica. En agosto cambiamos los indicadores, viendo lo que pasó en el mundo, sabiendo qué casos va a haber. Pero lo que tenemos que hacer es disminuir las hospitalizaciones y las muertes, que es lo que hacen las vacunas". Y añadió que "los indicadores son el aumento de las internaciones en terapia y la tensión del sistema de salud, sabiendo que casos vamos a tener". Para Vizzotti, lo más importante es la inoculación y lo volvió a recalcar en un momento de la entrevista: "Nosotros venimos diciendo desde el primer momento que la pandemia no terminó, que hasta que todos los países vacunen a su población va a seguir siendo una amenaza que puede nacer una nueva cepa". "Allí donde a pesar de ser desarrollados, ricos y tener disponibilidad de vacunas, más de las que necesitaban, si la población no adhiere a la vacunación y no se amplían todos los grupos de edades posibles, se va a superar el número de casos", añadió contundente.

CONFIRMAN TERCERA DOSIS Un día antes y en una entrevista radial, Vizzotti se refirió al avance de la campaña de vacunación contra el Covid-19 y habló sobre la necesidad de aplicar una tercera dosis de las vacunas. En ese sentido, anunció que "toda la población recibirá este refuerzo a partir de los 6 meses de la aplicación de la segunda dosis". "En Israel se ve claramente que las personas vacunadas con tres dosis tienen muchísima menos incidencia de casos, de hospitalización y de muerte de las que se vacunaron con dos dosis. Hay que preparase para el otoño que viene con toda la población vacunada con dos dosis y con los refuerzos que necesitan", sostuvo Vizzotti este miércoles. En tal sentido, la funcionaria anticipó que "a partir de los 6 meses de la segunda dosis toda la población va a recibir un refuerzo", mientras que dijo que "ya tenemos 700.000 personas que recibieron la tercera dosis", referentes al "personal de salud y mayores de 70 años". "Para antes del otoño esperamos dar la tercera dosis a todos los mayores", auguró. "Se necesita claramente un refuerzo de la inmunidad con una tercera dosis, lo vimos con las variantes nuevas. Con todas las vacunas, con el tiempo disminuye la impunidad y es posible que necesiten un refuerzo periódico, pero ya tenemos stock de vacunas para eso", agregó Vizzotti al respecto. EL MIÉRCOLES, EL MUNICIPIO INFORMÓ 13 NUEVOS CASOS En el último parte de coronavirus difundido por el Municipio de Campana se informaron 17 nuevos casos positivos de coronavirus. Así se confirmó el miércoles, último día en que apareció el parte oficial. En tanto, la ciudad acumula 307 fallecidos. La última víctima fatal fue notificada por el Municipio el día 13 de octubre. De acuerdo a la información suministrada por la Sala de Situación de la Provincia de Buenos Aires, nuestro distrito acumula desde el inicio de la pandemia 16.184 casos positivos, 15.775 casos recuperados y 308 fallecidos. En tanto se han aplicado un total de 180.778 vacunas, de las cuales 97.472 son primeras dosis, 79.675 son segundas y 3.631 corresponden a terceras.