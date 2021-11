Otro fin de semana a puro teatro en "La Rosa"

Hoy viernes se presenta "Contratiempo Compartido" dirigida por Jorge Caramés. El sábado "Invocaré", por Juan Seré y "Un sueño (o quizás no)", por Javier Marizaldi. La entrada es de $500.- El teatro independiente "La Rosa" de Sívori 916 continua transitando sus 20 años de vida con tres puestas en escena para este fin de semana, todas con elencos conformados en su mayoría por actores de nuestra ciudad y la región. Este viernes a partir de las 21 será el turno de "Contratiempo Compartido", de Pedro Sanzano y Marcos Casanova. La dirección está a cargo de Jorge Carames. Es una comedia de enredos, deliciosa y picante, con cuatro personajes desopilantes y oscura. Es una obra para reír y también descubrirse, quizás, en alguno de estos cuatro desafortunados. El elenco está formado por Graciela Carfagno, Esteban Tani, Mireya Ribas Medal y Andrés Chanes. El sábado, también a partir de las 21, se presenta "Invocaré", escrita y dirigida por Juan Seré, donde se confronta la angustia y lo sobrenatural. El elenco está formado por Javier Marizaldi, Jorge Caramés, Leonel Vallejo, Ángeles Fernández, Cintia Conte, Sergio Del Bianco, Nicolás Boggini, y Leonardo Vázquez. Finalmente, la propuesta de "La Rosa" cierra el domingo a las 18:30 con una obra de Luigi Pirandello y dirigida por Javier Marizaldi. "Un sueño (o quizás no)", habla del amor, el desamor y el engaño. El elenco está conformado por Graciela Carfagno y Andrés Chanes. Esta puesta en escena en particular, cuenta con música en vivo de la mano de Fabián Fermoselle (guitarra), Jose Álvarez (contrabajo), y Luis Rodríguez (batería); la escenografía de Gricel Chanes y la Ilustración de Ivonne Fernández. Las entradas tienen un valor de $500.- Se pueden comprar anticipadas en Einstein (Av. Mitre 933) o directamente en el teatro antes de las funciones que comienzan a horario puntual.

Dos de tres: Chanes y Carfagno se suben a las tablas hoy viernes y el domingo.