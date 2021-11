Efemérides del día de la fecha, 19 de Noviembre

P U B L I C





DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Establecido por la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM) en el año 2000, en este día se concientiza acerca del abuso infantil y se le exige al Estado políticas que lo prevengan y protejan a los niños y adolescentes. El abuso sexual infantil es definido por UNICEF como toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe ni puede ser dado; el mismo daña la integridad física, psíquica y moral de la víctima. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños han sido víctimas de abuso y que sólo el 10% de los casos fueron denunciados. Por su parte, UNICEF precisa que las razones por las cuales las víctimas callan son el sentimiento de culpa y vergüenza, el hecho de carecer de interlocutores válidos dispuestos a creerles y el miedo a las consecuencias que pueden ocasionar en el agresor y su familia. "Las víctimas requieren de un entorno conformado por adultos que sean comprensivos y contenedores, que les brinden acceso a los servicios asistenciales y los protejan tanto de posibles represalias como del proceso de revictimización".



RICARDO BOCHINI CONVIERTE SU PRIMER GOL EN INDEPENDIENTE En el año 1972, en el Torneo Nacional, Ricardo Bochini convirtió su primer gol vistiendo la camiseta de Independiente. En ese entonces, el Rojo se enfrentaba a Racing en La Bombonera. A pesar de que terminó siendo victoria de La Academia 2 a 1 (goles de Osvaldo Lamelza y Juan Carlos Cárdenas) el partido quedó en la historia por ser el encuentro en el que uno de los máximos ídolos de Independiente marcó su primer tanto. Dicho hecho ocurrió en el segundo tiempo, el Bocha reemplazó a Manuel Magán y, a los 3 minutos, venció a Ubaldo Matildo Fillol y gritó su gol. En ese momento, habían pasado cuatro meses de su debut en Primera División, en la derrota 1 a 0 frente a River en El Monumental: "Yo entré en el segundo tiempo y me acuerdo de una jugada en la que Daniel Onega me agarró de la camiseta desde atrás. Jugué 20 minutos, hice un par de cosas interesantes y me di cuenta de que podía jugar en Primera" manifestó a "El Gráfico".



SE LANZA "PRISONER" Un día como hoy en el año 2020, Miley Cyrus junto a Dua Lipa lanzaban el sencillo "Prisoner". Perteneciente al álbum "Plastic Hearts" (2020) y compuesto por las cantantes con Andrew Wotman y Michael Pollack, la canción de acuerdo a Cyrus refleja lo que es estar en cuarentena: "De alguna manera, estamos atrapados en nuestras emociones en este momento. No hay escape. Cualquier cosa que hayas tratado de suprimir o compartimentar en ese momento, está surgiendo".