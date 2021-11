Esta relación prevé que, si no cambiamos nuestros hábitos de vida, dentro de dos décadas no serán 366 millones de personas las que sufran diabetes, cifra que se corresponde con el número de enfermos en la actualidad en todo el mundo, sino el doble. A su vez, al incrementarse el número de personas con diabetes, se multiplica la prevalencia de la enfermedad cardiovascular, ya que varios estudios aseguran que la relación entre diabetes y problemas cardiovasculares es muy estrecha. "Las diversas investigaciones que se han realizado al respecto muestran un aumento de entre dos y cuatro veces el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular, y más del 80% de los pacientes diabéticos sufren en el transcurso de la enfermedad problemas vasculares que provocan infarto de miocardio, ACV, insuficiencia cardiaca o trastornos vasculares. "El control de la diabetes es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos hoy en día". La buena noticia es que, tal como ha indicado la World Heart Federation, mantener a raya la diabetes puede reducir hasta en un 42% la probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular y en un 57% el riesgo de infarto, ACV o muerte por causa cardiovascular. Esa es la razón por la que quienes ya padecen la enfermedad deben seguir una serie de recomendaciones que ayudan a prevenir posibles consecuencias cardiovasculares por lo que seguirlas es la mejor prevención contra esta patología: - Alimentación saludable y equilibrada. Priorizar los alimentos ricos en vitaminas, minerales y fibra, evitar consumir carnes muy grasas o sustituirlas por carnes magras, no olvidarse de incluir en el menú verduras, hortalizas, legumbres y pescados, reducir la ingesta de azúcares y de hidratos de carbono, en especial los de alto índice glucémico, o evitar en lo posible el consumo de alcohol son algunas de las recomendaciones a seguir para mantener un buen estado de salud y controlar los niveles de glucosa en sangre. - Practicar ejercicio. El sedentarismo es una de las causas de la aparición de la diabetes tipo 2, por lo que una herramienta para prevenir la enfermedad es el deporte. Entre quienes ya padecen diabetes, practicar rutinas deportivas de forma regular también ayuda al control de la patología. - Dejar de fumar. Abandonar el tabaco es igualmente una buena estrategia para evitar tanto la aparición de la diabetes – se calcula que los fumadores tienen entre un 30 y un 40% más probabilidades de padecer diabetes tipo 2 que los no fumadores- como para prevenir complicaciones derivadas de la diabetes. - Controlar valores de glucemia y hb glicosilada. - Realizar controles cardiológicos. El especialista es quien decidirá qué controles y la frecuencia de los estudios a realizar en forma preventiva. El lema de este año es: "Acceso a la Atención a la Diabetes: Si No Ahora, ¿Cuándo?" Invitamos a los pacientes que padecen Diabetes que inicien sus controles precozmente, la prevención es la mejor herramienta a la hora de cuidar la salud. Equipo de cardiología del Centro Médico Rawson - Dra. Fernanda Notaristefano - Dra. Belén Sponton - Dr. Iván Gribaudo - Dr. Diego Bertolino - Dr. Ariel Enjuto - Dr. Ramiro Castro

