"Noni" hizo hincapié en el gol tempranero que recibió Puerto Nuevo ante Liniers. El domingo será la revancha en Villegas: "No estamos muertos. Tenemos que estar tranquilos porque podemos revertir esta derrota", señaló por su parte Antonio Samaniego. Apenas 25 segundos le bastaron a Liniers para romper la paridad de la final por el ascenso frente a Puerto Nuevo. Ese tempranero gol de Juan Kirzner y una increíble doble oportunidad desaprovechada por el Auriazul dos minutos después marcaron, de alguna manera, el destino del partido de ida de esta serie que se definirá el domingo en Villegas. "No estaba en los planes de nadie que nos hicieran un gol tan temprano. No supimos contrarrestarlo y se nos hizo un partido muy cuesta arriba", señaló Ezequiel Ramón en diálogo con FM Radio City. "Son distracciones que no podemos volver a cometer si queremos dar vuelta la serie en Villegas", agregó el "Noni". Para el lateral izquierdo, el 2-0 que consiguió La Topadora en Campana fue injusto. "En todo momento fuimos nosotros los que intentamos jugar y proponer. Ellos, cuando nos llegaron, nos convirtieron. Y a nosotros nos faltó suerte, porque pegamos tres pelotas en los palos", explicó Ramón. "Tuvimos dos errores defensivos y los pagamos con goles", coincidió Mario Godoy, también en diálogo con Ricardo Stecconi. "Pero la serie no está cerrada, porque quedan 90 minutos y nosotros estamos mentalizados en que podemos revertir esto. Tenemos un buen equipo y confío mucho en mis compañeros para darlo vuelta", añadió el correntino, de gran labor en este primer juego de la final. Por su parte, Antonio Samaniego también se refirió en esa línea al momento de analizar el juego: "En ningún momento fueron superiores a nosotros. No merecimos este resultado, pero esto es fútbol y cuando te equivocás, lo pagás", marcó el delantero que tuvo dos oportunidades en las que los palos le negaron el gol. "No estamos muertos. Tenemos que estar tranquilos, porque podemos revertir esta derrota", cerró Samaniego de cara al domingo, cuando Puerto Nuevo se presentará en el estadio Juan Antonio Arias con la obligación de remontar una ventaja de dos goles y con la ilusión, golpeada, pero viva, de lograr el ascenso a la Primera C.

EZEQUIEL RAMÓN JUGÓ COMO LATERAL IZQUIERDO ANTE LINIERS (FOTO: CARLA BRIGNOLO - PRENSA CAPN). GANÓ CENTRO ESPAÑOL En el tercer y último partido de ida de la primera fase del Reducido de la Primera D, Centro Español venció ayer 1-0 como local a Juventud Unida, repitiendo el marcador que se dio en los otros dos duelos, dado que Defensores de Cambaceres le ganó 1-0 a Muñiz como visitante, mientras Argentino de Rosario, como local, también superó por la mínima a Sportivo Barracas.