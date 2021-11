Así lo confirmó Marcelo Franchini, quien ayer suspendió el entrenamiento luego que un grupo de jugadores increpara a otros por el desempeño que tuvieron ante Barracas Central. Hoy están citados nuevamente y luego serían licenciados. Las suspicacias que se generaron por la derrota de Villa Dálmine ante Barracas Central siguen dando vueltas en Mitre y Puccini. De hecho, el plantel debía retomar ayer los entrenamientos, pero eso no ocurrió en concreto y solo se produjo una reunión entre los jugadores y el cuerpo técnico a los fines de aclarar cuestiones relacionadas al encuentro del lunes. Según trascendidos, un grupo de futbolistas apuntó contra otros compañeros por sus desempeños en el cotejo que le permitió al Guapo ganar la Zona B y acceder a la final por el primer ascenso. Por ello no hubo práctica ayer. "La suspendí porque había malestar dentro del grupo", contó el entrenador Marcelo Franchini en diálogo con el diario Olé. "Tuvimos una semana muy complicada, con muchas presiones. Se habló demasiado", agregó, al tiempo que aseguró que cree en "la honestidad" de los jugadores del plantel. Después del entrenamiento frustrado de ayer se informó que los jugadores habían sido finalmente licenciados hasta nuevo aviso. Sin embargo, anoche se decidió retomar la programación de la semana tal como estaba pautada, por lo que, hoy, los jugadores están nuevamente citados en Mitre y Puccini. La idea es llegar entre las diferentes partes de la mejor manera al período de definiciones que se viene en el club. Es que, por un lado, en cuanto a lo institucional, está casi confirmado que las autoridades se renovarán a mediados de diciembre tras un llamado a Asamblea General (podría haber elecciones incluso). Y por el lado futbolístico se debe acordar (o no) la continuidad de Franchini (tiene contrato hasta marzo) para delinear luego la pretemporada. En ese sentido, aquellos jugadores que tienen vínculo hasta finales de 2022 con el club retomarían los entrenamientos a mediados de diciembre. Entre esos futbolistas se encuentran Francisco Salerno, Gino Olguin, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo, Germán Díaz, Lautaro Díaz, Francisco Nouet y Lucas Cajes. A ese grupo se sumarían juveniles que habitualmente entrenan con la Primera y que hoy se encuentran trabajando con la Reserva que conduce Carlos "Jetín" Pereyra. Y, además, retornará Valentín Umeres, quien estuvo este año a préstamo en Talleres de Córdoba, que no hará uso de su opción de compra.

YA SE HABÍA ADVERTIDO TENSIÓN ENTRE COMPAÑEROS A LA SALIDA DEL CAMPO DE JUEGO TRAS LA DERROTA DEL LUNES. LA FINAL, EN BANFIELD Después de varios idas y vueltas respecto al escenario en el que se definirá el primer ascenso a la Liga Profesional, finalmente ayer se confirmó que Barracas Central y Tigre se medirán en el estadio Florencio Sola de Banfield y no en Arsenal de Sarandí. El encuentro se jugará el lunes desde las 21.10 horas, con arbitraje de Patricio Loustau.