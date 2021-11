Gagliardo fue denunciado por gestos obscenos en Campana

Esta semana ingresó a la UFIJ 2 de nuestra ciudad la denuncia penal contra el arquero de Barracas Central, Maximiliano Gagliardo, por haber realizado gestos obscenos sobre el final del partido disputado el lunes en el estadio de Villa Dálmine.

La actitud de Gagliardo (38), quien se tomó ostensiblemente los testículos con ambas manos, se dio luego del tercer gol del Guapo y fue registrada por las cámaras de TyC Sports.

El episodio tuvo su repercusión dentro de la cancha, donde se produjeron incidentes. Sin embargo, el árbitro del partido, Pablo Dóvalo, ni siquiera amonestó al jugador profesional quien ya tenía una amarilla y una segunda lo habría dejado afuera de la final por el ascenso contra Tigre.

"Dadas las características de la denuncia, se invitó al denunciante a ratificarla. De ahí en más se realizarán diferentes actuaciones, entre ellas, solicitar al club Villa Dalmine que informe si vendió entradas a menores ese día. De ser así, lo cual es muy probable, estamos hablando de exhibiciones obscenas, lo cual está tipificado en el Código Penal", confió una fuente de diagonal Sarmiento y 9 de Julio.

"Mis gestos no fueron a la gente. Desde el banco de ellos me putearon y me saqué. Mi gesto es repudiable, lo sé. Me decían que no íbamos a ascender, que nos iban a empatar como me pasó con Morón. Me olvidé que tenía amarilla, me podrían haber echado", señaló después del partido el arquero del "Guapo" en el programa radial Fútbol 590.