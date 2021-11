Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 19/nov/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 19/nov/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

DEFENSA, IMPARABLE En el inicio de la 21ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Defensa y Justicia superó ayer 3-2 como visitante a Unión de Santa Fe. Así cosechó su cuarto triunfo consecutivo (ganó siete de sus últimos ocho encuentros), llegó a los 37 puntos y avanzó a la tercera posición por la derrota de Lanús, que cayó 3-2 en su visita a Patronato de Paraná después de comenzar ganando 2-0. En el cierre de la jornada, Aldosivi de Mar del Plata derrotó 2-0 como visitante a Banfield.



INTENTARÁ ARRIMARSE En la continuidad de esta 21ª fecha, esta noche se presentará Talleres de Córdoba, que recibirá a Vélez Sarsfield desde las 21.30 horas con la posibilidad de arrimarse al líder River Plate. En caso de ganar, el Matador alcanzará los 42 puntos y quedará a cuatro del Millonario. Además, hoy también jugarán: Estudiantes de La Plata vs Huracán (17.00), San Lorenzo vs Gimnasia de La Plata (19.15) y Argentinos Juniors vs Godoy Cruz (21.30). SIN VACUNA NO CONCENTRA El mediocampista de Bayern Münich, Joshua Kimmich, vivió una situación particular luego de que se le impida concentrar con el resto de sus compañeros en el hotel en que se hospedan por no estar vacunado contra el Covid-19. Es que por una disposición alemana, las personas no vacunadas están impedidas de ingresar a hoteles y restaurantes de la región. Y como Kimmich no recibió ninguna de las dos dosis contra el coronavirus, se vio impedido de concentrar con el resto del plantel previo al duelo ante Ausburgo que Bayern Munich disputará hoy por una nueva fecha de la Bundesliga LA PRIMERA DEL CHE El flamante entrenador de la Selección Argentina de Básquet, Néstor "Che" García, oficializó ayer su primera convocatoria para la ventana FIBA de la Eliminatoria para el Mundial 2023. Y la principal novedad fue la citación de Carlos Delfino (39 años; actual jugador del Pesaro de Italia), integrante de la Generación Dorada, quien no participa del combinado nacional desde los Juegos Olímpicos de Rio 2016. Además, también regresa el alero Marcos Mata, mientras el ala-pivot Juan Francisco Fernández (19 años; Fuenlabrada de España) es el otro "europeo" de una lista que, por motivos de calendario, no incluye a los jugadores que compiten en la NBA y la Euroliga; y que por cuestiones económicos no sumó a otros jugadores del "viejo continente". Por ello, 14 de los 17 citados se desempeñan actualmente en la Liga Nacional. AVANZÓ ZVEREV El alemán Alexander Zverev venció ayer 6-2 y 6-4 al polaco Hubert Hurkacz y avanzó a las semifinales del ATP World Finals, instancia en la que se medirá con el serbio Novak Djokovic, quien ya tiene asegurado el primer lugar del Grupo Verde, más allá de cómo resulte su enfrentamiento de hoy ante el británico Cameron Norrie. En la otra semifinal ya está instalado el ruso Daniil Medvedev, que ayer le ganó 6-0, 6-7 y 7-6 al italiano Jannik Sinner, sigue invicto en la competencia y aguarda ahora por el ganador del duelo que hoy sostendrán el ruso Andrey Rublev y el noruego Casper Ruud. En tanto, en el Masters de Dobles, el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers cayeron ante el alemán Kevin Krawietz y el rumano Horia Tecau por 6-3, 6-7 y 10-6, aunque la derrota no modificó su boleto a semifinales, dado que anteriormente habían superado a las parejas conformadas por el croata Ivan Dodig y el eslovaco Filip Polasek y por los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic.

