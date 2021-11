Pañuelos Amarillos Campana conmemoró el Día Mundial contra el Abuso Infantil

P U B L I C





Fue con una concentración en el Parque Urbano donde pidieron a la Justicia que avancen los casos tramitados. "La cabeza de un chico una vez abusado sabemos que cambió para toda la vida", manifestó la referente Rita García. La organización Pañuelos Amarillos Campana, que desde hace un año viene visibilizando y exigiendo a la Justicia celeridad en las causas por abuso infantil, conmemoró el Día Internacional de Prevención del Abuso Sexual Infantil con una concentración en el Parque Urbano. Allí se congregaron militantes de los derechos del niño y también madres y familiares de víctimas que tramitan denuncias y juicios en el Departamento Judicial Zárate-Campana. Mediante pancartas con los datos de las IPP e imágenes de los presuntos victimarios, exigieron el esclarecimiento de los hechos y condenas. "Hoy 19 de noviembre es el Día Mundial de Prevención y Lucha contra el Abuso Sexual en la Niñez. Es un día muy importante para todas aquellas que trabajamos socialmente en esto de defender los derechos vulnerados de la niñez", manifestó Rita García, de Infancia Robada Campana e integrante del colectivo Pañuelos Amarillos, en diálogo con La Auténtica Defensa. La organización fue fundada por la abogada tucumana Colomba Nasca en el año 2018. "Había que aceptar que para muchos el abuso sexual no es un delito, sino que lo ven como una costumbre malentendida de algunos hombres", escribió la mujer a principios de año. Ahora la Fundación que preside se ha convertido en un movimiento nacional e internacional con presencia en todas las provincias del país, e integrantes en España, Italia, Rusia, México y Perú. Rita García señaló que en Campana las causas "avanzan, pero muy lento". La referente precisó que hay "casos que hace ocho o diez años que están", algo que "no puede ser". "Una cámara Gesell la hacen en el tiempo que se les antoja tomarla, y sabemos que para todo hay un lapso, que no lo podemos dejar pasar. Nosotros, desde el lugar que estamos, queremos y exigimos justicia. La cabeza de un chico una vez abusado sabemos que cambió para toda la vida. Es un dolor que va a llevar eternamente. Entonces tenemos que acompañarlo", expresó García. Y añadió: "Nosotros desde la Red Infancia Robada, desde Pañuelos, desde la Justicia, desde la Seguridad, desde las instituciones que tenemos a nivel local en Campana, desde aquellas personas que cumplen un rol y que perciben un sueldo para trabajar como dicen por los derechos de los niños, debemos comprender que hoy es un día muy importante para todos. Más allá de aquel chico que fue o no abusado, porque hoy nadie está libre como para decir nada va a pasar. Entonces, tenemos que trabajar todos en forma conjunta". "Desde mi lugar, le pido a la comunidad en general que nos acompañe. Nosotros no estamos trabajando solamente para el hoy, sino también para el mañana", dijo García. El 11% de las mujeres de 18 a 49 años en Argentina declararon haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia, es decir que -extrapolándolo a las infancias- al menos 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual en Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2019-2020). El mayor porcentaje de mujeres que admitieron haber sido víctima de abuso infantil son de sectores socioeconómicos más bajos (13,5%), con estudios secundarios incompletos (12,6%) y se encontraban en la región patagónica al momento de realización de la encuesta (14,3%). Lorena tramita la causa IPP 2468-19/00 contra el supuesto abusador de su hija, menor de edad. "Esta persona sigue libre. Ya mi hija pasó por la cámara Gesell y no fue cuidada porque el abusador pasó por al lado de nosotras. Esta persona pudo lastimarnos. No había policía alrededor que esté vigilando", cuestionó la mujer. "La víctima sí ve a su abusador no puede hablar, es una realidad. Gracias a Dios mi hija es fuerte y pudo. Eso es algo que tiene que cambiar: a la víctima y a los familiares nos tienen que cuidar", exigió Lorena, que espera que el acusado sea sometido a juicio por abuso sexual agravado por convivencia. Por su parte, Jaqueline comenzó su periplo judicial hace dos años con una denuncia por abuso sexual sufrido cuando tenía 11. Contó que la denuncia en la Fiscalía Nº8 de Zárate se había archivado "porque supuestamente había prescripto": fue solo más tarde y con el apoyo de Infancia Robada Campana y Pañuelos Amarillos que supo que su caso no podía cerrarse sino hasta doce años después de imputada la denuncia. "El fiscal general se tomó la molestia de leer la causa y la desarchivó. En el mes de agosto tuvimos la pericia psicológica tanto él (acusado) como yo. En dos años no se había avanzado nada", expresó. Además, cuestionó el tratamiento que se les da a las víctimas: "Yo fui la abusada y no puedo nombrarlo, no puedo mostrar fotos, no puedo nada. Salgo a algún lado y tengo que tratar de evitar cruzarlo porque lo puede tomar como que estoy provocando situaciones. Es ilógico". Ayer el presidente Alberto Fernández se reunió con integrantes de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia. El mandatario estuvo acompañado por el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner, y la jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, Gimena del Río. También estuvo presente un grupo de escritores y escritoras que publicó un libro de crónicas sobre abuso sexual. Durante la audiencia, que se desarrolló por más de una hora en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, se resaltó la importancia de avanzar en la difusión de esta temática y se dialogó sobre un proyecto de formación en derechos de niñas, niños y adolescentes con carácter obligatorio de todo el Estado, al igual que la Ley Micaela. El presidente asumió el compromiso de trabajar para alentar la iniciativa y encomendó a la SENAF apoyarla.

