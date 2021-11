Los grupos de cuatro equipos tendrán su segunda jornada, mientras en las Zonas D y E se desarrollará la tercera. Los partidos se dividen en las canchas de La Josefa, Otamendi y Las Campanas. Este sábado se llevará adelante una nueva fecha del "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Con partidos en las canchas de La Josefa, Otamendi FC y Atlético Las Campanas, las Zonas A, B y C (de cuatro equipos cada una) desarrollarán su segunda jornada, mientras las Zona D y E (que tienen cinco equipos) jugarán su tercera, dado que el sábado pasado adelantaron la segunda. Y teniendo en cuenta que los tres primeros de cada zona avanzarán a Octavos de Final, esta nueva fecha puede sellar la clasificación de varios equipos a esa primera ronda de playoffs que será clave para conocer qué clubes jugarán en 2022 en Primera A (habrá dos divisionales el año próximo). ZONA A En la primera fecha, Otamendi FC y Real San Jacinto picaron en punta en este grupo por sus victorias sobre Del Pino y San Cayetano, respectivamente. Y este sábado se medirán entre sí, desde las 17.30 horas en cancha del Gallito. Además, en el mismo escenario, San Cayetano y Del Pino se enfrentarán desde las 13.30 horas en busca de sus primeros puntos en el certamen. ZONA B El líder de este grupo es Santa Lucía, que en la primera fecha venció 4-2 a Urquiza. Hoy afrontará un desafío de máxima exigencia: chocará frente a La Josefa (igualó 2-2 con Barrio Lubo en el debut) desde las 17.30 horas en cancha del propio La Josefa. El partido que completará la segunda fecha de esta zona será entre Urquiza y Barrio Lubo y se jugará desde las 15.30 horas en cancha de Otamendi FC. ZONA C El único puntero de este grupo, Mega Juniors (venció 2-0 a Villanueva en el debut), se medirá hoy frente a San Luciano (empató 3-3 con Lechuga en la primera fecha). El encuentro se disputará desde las 10.30 horas en cancha de Las Campanas y podría significar la clasificación para Mega. El otro cotejo de la segunda fecha de esta zona tendrá a Lechuga y Villanueva frente a frente desde las 13.30 horas en cancha de La Josefa. ZONA D Este grupo desarrollará su tercera fecha, ya que el pasado sábado adelantó la segunda. Así, el líder Atlético Las Campanas (6 puntos) se medirá frente a El Junior (3) desde las 14.30 horas en su propia cancha como antesala a lo que mañana será su debut en el Torneo Regional Federal Amateur (desde las 17.00 horas recibirá a Deportivo Metalúrgicos de Escobar en cancha de Villa Dálmine). En tanto, también en Las Campanas, pero desde las 12.30 horas, Albizola (3) irá por la recuperación frente a Atlético Las Praderas (0) en un duelo de equipos que sufrieron sendas derrotas a manos del vigente bicampeón de la Liga. En esta jornada queda libre Leones Azules, que todavía no ha sumado puntos en el certamen. ZONA E Este grupo también llevará adelante su tercera fecha este sábado. El líder Defensores de La Esperanza, que suma 4 puntos tras golear 10-0 a Las Palmas, se enfrentará con Desamparados (3 puntos), que llega entonado por su victoria en el debut. Se medirán desde las 16.30 horas en cancha de Las Campanas. En el otro duelo de este grupo, Deportivo San Felipe (1) jugará frente a Las Palmas (0) desde las 15.30 en cancha de La Josefa. Queda libre Norte FC, que suma 3 unidades.

LA PRIMERA FASE DEL CERTAMEN DEFINIRÁ LOS 16 EQUIPOS QUE AVANZARÁN A OCTAVOS DE FINAL.



TAMBIÉN SE JUEGA EL FEMENINO Este sábado también tendrá continuidad el Torneo Femenino "Copa Keila Moreira" de la Liga Campanense de Fútbol. El grueso de la jornada se desarrollará en cancha de Lechuga, donde se medirán: Mega Juniors "B" vs Deportivo San Cayetano (9.30), San Luciano vs Norte "B" (10.30), Las Palmas vs San Felipe (12.00), Las Campanas vs Norte "A" (13.30), Leones Azules vs Mega Juniors "A" (15.00) y Las Praderas vs Albizola (16.30). Los dos partidos que completan este sábado son Barrio Urquiza vs Defensores de La Esperanza (11.30 en la Josefa) y Otamendi vs Santa Lucía (11.30 en Otamendi FC).