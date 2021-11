Astrología Maya. Año Semilla 3. El Dragón esencia pura, es lo que late muy profundo en nuestro ser, el origen de las cosas. Comienzos. Gestación. Nutrición.

Día 118 del Año Solar Semilla 3. Día 6 de la luna entonada del pavo real desde el 15/11 al 12/12.

Día 6 de la 17 ava semana del año, semana roja estamos en el Día 81 del Tzolkin Calendario Lunar - castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12.

Kin 81 - Dragón 3 - guiado por la Serpiente.

Energía para asistirnos desde una faceta nueva.

Acompaña y guía la Serpiente, que nos pide un cambio de piel, una transformación en nuestro cuerpo. La Tormenta también nos pide lo mismo en nuestro interior.

Estos 13 de días de transformación son FUERTES!!

Es de adentro hacia fuera, empieza en nuestro ser más íntimo e impacta en nuestro exterior y todo lo que nos rodea.

Día para aprender a "darnos nuestro lugar", a saber ocuparlo, a aprender a decir que no, sin sentir culpas, a no sobrecargarnos de exigencias que no nos pertenecen. A DARNOS PERMISOS!

Día buenísimo para comenzar cosas nuevas.

El Dragón, es la olla donde todo se cocina, es el útero gestor. Hoy es un repararnos y arrancar de nuevo renovados con todas nuestras fuerzas.

Todo lo que comienza en el día del Dragón es de buen augurio, de éxito, de buena suerte.

El Dragón viene a trabajar la confianza, aprender a confiar en nosotros primero y hacerlo extensible a nuestro entorno. OjO hoy con estar desconfiados y celosos. A trabajar la confianza y soltar!

Hay que contener al Dragón que quiere largar su llamarada contestaría. Primero pensemos y luego hablemos es la consigna.

Energía roja de comienzos, iniciática! Fuerte. Arranca con todo. Poné primera y confiá en vos. Día en donde la creatividad está vibrando alto. Confiá, creá, iniciá!

BUENA JORNADA A TODA MÁQUINA!!

Bonus Mineral: Para activar la energía de tu sello maya de tu latir profundo, nada mejor que el Cuarzo Verde es una piedra suave de armonía y renovación. Se considera una piedra de bienestar y prosperidad. Proporciona equilibrio entre la mente y el cuerpo, aportando estabilidad y calma emocional. A nivel curativo el cuarzo verde suele usarse como antiinflamatorio, para dolencias de la piel y de los ojos.mejor que la Péndulo Tetradecaedro de Piedra que ayuda a equilibrar el espíritu.







alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar