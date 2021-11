Efemérides del día de la fecha, 20 de Noviembre

DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL Instituido a través de la Ley Nº 20.770 en el año 1974, en este día se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845): "Esta heroica resistencia, así como también el espíritu de lucha nacional se conoció en toda Europa y quedó inscripto en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional". En ese entonces, Francia e Inglaterra pretendían que Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires y responsable de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, quitara las trabas al libre comercio y las medidas aduaneras que protegían a los productos nacionales. Además querían que terminara la guerra con la Banda Oriental, lo cual no sucedió puesto que envió soldados y armamento a apoyar al caudillo uruguayo Manuel Oribe. Frente a esto, las dos potencias le dieron un ultimátum para finalizar el conflicto bélico y permitir la libre navegación de los ríos. Rosas no cedió y las modernas naves anglo-francesas empezaron a adentrarse en el Río Paraná. Bajo el mando de Lucio Norberto Mansilla, los criollos unieron con cadenas 24 barcazas que atravesaron de un extremo a otro al Río Paraná a modo de barrera mientras que en tierra había 30 cañones, 160 artilleros y 2.000 milicianos. Por su parte, los invasores superaban ampliamente a los criollos al poseer 92 buques mercantes, 418 cañones, 22 barcos de guerra y 880 soldados. A pesar de que las dos potencias lograron superar la resistencia local, las pérdidas económicas generadas por el destrozo de sus barcos y el hecho de que no pudieron vender sus productos fueron una clara derrota. La victoria argentina se selló con el Tratado Arana-Southern, firmado en el año 1849, y el Tratado Arana-Lepredour, firmado en el año 1850, en los que se le reconocía a la Confederación la plena soberanía sobre los ríos y la soberanía conjunta con Uruguay del Río Uruguay.



SE FUNDA VILLA DÁLMINE Hace 64 años se fundaba Villa Dálmine y se iniciaba una historia, marcada por la pasión, que conquistó corazones campanenses y de otras ciudades. Incluso, la del célebre cómico Juan Carlos Calabró que decidió dejar de ir a la cancha por creer que era mufa: "Si yo voy a ver a Dálmine pierde. Así que me quedo en casa tranquilo, lo escucho por la radio y después lo leo por el diario. Para Dálmine soy mufa". En el año 1961, el Violeta se consagró campeón de la Tercera de Ascenso luego de vencer en la final a Arsenal de Sarandí. Dos años después, el equipo ascendió a la Primera B tras ganarle 1 a 0 a All Boys, con gol de Juan Carlos Domínguez, en cancha de Huracán. Pero, en el año 1968, descendió a la Primera C. Más adelante, en el año 1975, el recordado "Holanda de la C" logró el ascenso a la Primera B después de imponerse 2 a 0 ante Brown de Adrogué, con doblete de Miguel Benítez. A lo largo de los años, Villa Dálmine tuvo sus momentos de alegría como de tristeza que siempre fueron acompañados por el apoyo incondicional de los hinchas. Hoy continúa escribiendo su historia.



SE LANZA "M!SSUNDAZTOOD" Un día como hoy en el año 2001, Pink lanzaba su segundo álbum "M!ssundaztood". Producido por la cantante estadounidense junto a Antonio "L.A." Reid y Linda Perry e integrado por canciones compuestas por la artista con Perry y Dallas Austin, el disco aborda, entre otras cosas, cómo le afectó de niña el divorcio de sus padres: "Quería hablar acerca de mi vida. Acepto el desafío de que los niños se sentirán identificados conmigo más que mucha gente porque digo la verdad y he estado allí". Entre las canciones se encuentran "Family portrait", "Get the party started", "Don´t let me get me" y "Just like a pill".