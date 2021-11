Anoche perdió 65-59 y, por ello, todavía no pudo asegurar su pase a playoffs. Hoy, Boat Club puede darle una mano en su visita a Costa Brava de General Rodríguez. En el inicio de la 13ª y anteúltima fecha de la Zona B del Torneo de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC), el Club Ciudad de Campana perdió anoche 65-59 ante Atlético Pilar como local. De esta manera, el Tricolor sufrió su sexta derrota en once presentaciones (récord 5-6) y todavía no pudo asegurar su clasificación a los playoffs, más allá que está muy bien perfilado para conseguir ese objetivo. De hecho, podría cerrarse esta noche en caso que el Campana Boat Club derrote a Costa Brava de General Rodríguez en el partido que disputarán desde las 21.30 horas en el gimnasio de Atlético Pilar. Y de no darse ese resultado favorable al CCC, la tercera alternativa del fin de semana será mañana domingo: si Ingeniero Raver de Los Cardales vence a Independiente de Escobar (equipo que todavía no suma victorias en el certamen). Anoche, en el gimnasio de Chiclana 209, los dirigidos por Martín Trovellesi tuvieron un gran arranque gracias a los triples de Alan Blanco, Eliseo Iglesias y Francisco Santini, quien aportó otros 5 puntos para el 22-12 con el que se cerraron los primeros diez minutos. Sin embargo, el Rancho reaccionó en el segundo período, empujado por Gonzalo López (8), Manuel Oillataguerre (6) y Luciano Garderes (5). De esa manera, ante un CCC que tenía a sus dos principales figuras (Iglesias y Santini) con molestias físicas, niveló las acciones al término de la primera mitad. Y en el tercer cuarto, la visita empezó a encaminar el duelo a su favor con una ráfaga de Ezequiel Ramos Chávez (8) y el tándem López-Thorp. En el último período, el Tricolor siguió batallando con buen aporte de Dante Díaz (7), pero no le alcanzó para arrebatarle el triunfo a Atlético Pilar. De esta manera, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Deportivo Arenal (9-2), 20 puntos; 2) Atlético Pilar (8-3), 19 puntos; 3) Campana Boat Club (8-2), 18 puntos; 4) Ciudad de Campana (5-6), 16 puntos; 5) Ingeniero Raver (4-7), 15 puntos; 6) Costa Brava de Gral Rodríguez (3-7), 13 puntos; 7) Independiente de Escobar (0-10), 10 puntos.



EL CCC HIZO UN GRAN PRIMER CUARTO Y, AUNQUE NO PUDO SOSTENER LA VENTAJA, REDONDEÓ UN BUEN PARTIDO FRENTE AL RANCHO.



SÍNTESIS DEL PARTIDO CIUDAD DE CAMPANA (59): Eliseo Iglesias (5), Dante Díaz (13), Francisco Santini (11), Alan Blanco (13) y Juan Pablo Horst (5) (FI) Franco Garín (2), Marcos Jelavich (7), Matías Mariño (0), Agustín Ailloud (3) y Thiago Guevara (0). DT: Martín Trovellesi. ATLÉTICO PILAR (65): Federico Michelini (6), Rodrigo Resoagli (6), Manuel Oillataguerre (16), Gonzalo López (12) y Joaquín Thorp (7) (FI) Luciano Garderes (5), Ezequiel Ramos Chávez (12) y Gonzalo Durantón (1). DT: Hugo Turilli. PARCIALES: 22-12 / 10-21 (32-33) / 14-20 (46-53) / 13-12 (59-65). JUECES: Joaquín Albertinsky y Sergio Verón. GIMNASIO: Ciudad de Campana.