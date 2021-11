Luego de su alejamiento de Atlético de Rafaela, "Nico" se muda en Caseros. En Defensores de Belgrano no sigue Felipe De la Riva, mientras en Nueva Chicago, Alfredo Grelak reemplaza a Walter Marchesi. Para la gran mayoría de los equipos de la Primera Nacional, la temporada 2021 ya terminó y llegó el momento de comenzar a trabajar de cara al 2022. Y Estudiantes de Buenos Aires no perdió tiempo al momento de definir a su nuevo entrenador: incluso antes que termine el campeonato ya tenía abrochado a Walter Nicolás Otta, quien fechas antes se había alejado de Atlético de Rafaela. De esta manera, el cordobés continuará en la categoría y sumará un nuevo club a su trayectoria como DT que comenzó en 2010 en Villa Dálmine (logró el ascenso a la Primera B Metropolitana en 2012 y se mantuvo en el cargo hasta finales de 2013). Posteriormente pasó por Acassuso y Unión de Mar del Plata antes de recalar en Deportivo Morón, donde logró un nuevo hito: llevar al Gallito nuevamente a la Primera Nacional tras consagrarse campeón de la Primera B Metropolitana 2016/17. Su última experiencia fue en Atlético de Rafaela, donde asumió para el inicio de la temporada 2019/20, después de un corto regreso al Violeta, cuando completó la campaña 2018/19 luego de la primera salida de Felipe De la Riva. Como siempre, "Nico" estará acompañado en Caseros por su mano derecha, Félix Benito, mientras que el preparador físico será Guido Páez. Y según trascendió, firmó contrato hasta finales de 2022. Además, otros exentrenadores de Villa Dálmine fueron noticia en la categoría en esta última semana: Felipe De la Riva tampoco hizo pie en Defensores de Belgrano y el Dragón decidió concluir el vínculo luego de la frustración que significó no poder siquiera clasificar a la próxima Copa Argentina. En tanto, Walter Marchesi se despidió de Nueva Chicago después de un ciclo muy complejo por la forma en que el Torito terminó desarrollando su participación en el campeonato. Su reemplazante ya está confirmado: Alfredo Grelak se hizo cargo del conjunto de Mataderos.



NICO YA ESTUVO VIENDO EL PARTIDO DE RESERVA DEL PINCHA JUNTO A CLAUDIO LÓPEZ, DT SALIENTE Y EXENTRENADOR DE JUVENILES DEL VIOLETA.