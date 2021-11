NI UNO NI OTRO Anoche, en el cierre de la jornada de viernes de la 21ª fecha del Campeonato 2021 de la Liga Profesional de Fútbol, Talleres y Vélez Sarsfield igualaron 1-1 en Córdoba. De esa manera, el Matador no pudo arrimarse al líder River Plate (quedó a seis puntos), mientras el Fortín no pudo avanzar hasta la tercera posición (propiedad ahora de Defensa y Justicia). Además, ayer, Estudiantes de La Plata goleó 4-1 a Huracán ; mientras Gimnasia (LP) le asestó otro golpe a San Lorenzo al vencerlo 1-0 en el Nuevo Gasómetro. En tanto, Argentinos y Godoy Cruz empataron sin goles.



BOCA, POR EL CUARTO En la continuidad de la 21ª fecha, Boca Juniors recibirá hoy desde las 19.15 la visita de Sarmiento de Junín. Para el Xeneize es un duelo clave: en caso de ganar no solo avanzará al cuarto puesto del campeonato, sino que también llegará a esa posición en la Tabla Anual. Este sábado, además, Rosario Central será local frente a Atlético Tucumán (17.00), mientras Independiente visitará a Central Córdoba (SdE) desde las 21.30 horas. SE DEFINE UN ASCENSO Esta tarde, desde las 17.00 horas, Flandria recibirá a Colegiales en la revancha de la serie final de la Primera B Metropolitana por el primer ascenso a la Primera Nacional. En la ida, el conjunto de Munro se impuso 1-0, por lo que el Canario saldrá a jugar con la obligación de revertir ese resultado. FINAL EN MARCHA Hoy, desde las 17.00, Berazategui será local ante Dock Sud en el partido de ida de la final de la Primera C por un ascenso a la Primera B Metropolitana. SÚPER FEMENINO Desde las 17.00 horas, River Plate y Boca Juniors se medirán por las semifinales del Torneo Clausura de la Primera División del Torneo Femenino de AFA. JUEGA EL PSG Este sábado, a las 13.00 (hora argentina), Paris Saint Germain será local frente a Nantes por la 14ª fecha de la Ligue 1 de Francia. Después de volver a jugar en las Eliminatorias Sudamericanas tras su lesión, Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros.