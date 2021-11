Desde las 17.00 horas, el Portuario enfrenta como visitante a Liniers, sabiendo que debe remontar el 0-2 del partido de ida. El pasado 24 de octubre, en plena racha negativa durante el Torneo Clausura, Puerto Nuevo perdía 2-0 con Liniers como visitante a mitad de partido y logró remontarlo para rescatar un valioso empate. Con ese antecedente reciente, pero, sobre todo, con el sueño del ascenso a la Primera C intacto, el Portuario se presentará esta tarde en Villegas para tratar de repetir esa historia en la revancha de la Final de la Primera D. El 0-2 sufrido el pasado miércoles en el estadio Carlos Vallejos fue un duro golpe para el Auriazul. Pero lo dicho: recién se ha jugado la mitad de la serie. La otra mitad comenzará hoy a las 17.00 horas con arbitraje de Nicolás Kresta. Los dirigidos por Gastón Dearmas tienen claro que no pueden repetir los errores cometidos como locales. Mucho menos, conceder un gol a los 25 segundos de juego, como ocurrió en el encuentro de ida. Al mismo tiempo, esperan contar con mayor fortuna al momento de quedar de cara al gol (en Campana estrellaron tres remates en los palos). Además, también saben que La Topadora intentará jugar desde la ventaja conseguida. Y que esa situación se convierte, en muchas ocasiones, en un boomerang que puede volverse en contra. "No estamos muertos. Tenemos que estar tranquilos, porque podemos revertir esta derrota", advirtió Antonio Samaniego una vez culminado el primer chico. "Podemos revertir esto. Tenemos un buen equipo y confío mucho en mis compañeros para darlo vuelta", agregó en esa misma línea Mario Godoy. En cuanto a lo futbolístico, el entrenador mantiene dos interrogantes en la formación titular: en defensa, Enrique Grieger podría ocupar el lugar de Sandro Areco tal como ocurrió en el complemento del primer partido, mientras en el mediocampo la duda es si sigue el juvenil Marcos Quiroga como titular o si lo reemplaza Rodrigo Martínez. De esa manera, la probable formación Auriazul para esta tarde sería: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Areco o Grieger, Mario Godoy, Ezequiel Ramón; Quiroga o Martínez, Kevin Redondo, Enzo Ritacco; Selem Lojda, Antonio Samaniego y Enzo Moreno. En cambio, el entrenador de Liniers, César Monasterio, repetiría a los mismos once titulares que presentó en Campana para el partido de ida. Es decir: Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Di Motta, Thiago Monzón, Santiago Formichelli, Víctor López; Ignacio Salaberry, Santiago Palacio, Mateo Gridel, Exequiel Ortiz; Juan Kirzner y Franco Méndez. Con estos nombres arrancará el partido que definirá el primer ascenso a la Primera C de la actual campaña. Liniers buscará tomarse revancha de las finales perdidas ante Real Pilar y Claypole en las últimas dos temporadas. Puerto Nuevo, por su parte, va por el segundo ascenso de su historia, con la convicción de demostrar que no está muerto quien pelea.

EL JUVENIL MARCOS QUIROGA FUE TITULAR EN EL PARTIDO DE IDA Y ES UNA DE LAS OPCIONES DE PUERTO NUEVO EN EL MEDIOCAMPO. POR UN TRIUNFO QUE SERÍA HISTÓRICO Para lograr su segundo ascenso a la Primera C, Puerto Nuevo deberá conseguir algo que nunca pudo en su historia: vencer como visitante a Liniers. Es que en los 20 enfrentamientos que acumulan con La Topadora siendo local, el equipo de nuestra ciudad apenas pudo cosechar 6 empates (perdió los 14 partidos restantes). La última vez que jugaron en Villegas fue el pasado domingo 24 de octubre, por la 8ª fecha del Torneo Clausura, cuando igualaron 2-2. En aquel encuentro, Liniers comenzó ganando 2-0 con tantos de Santiago Formichelli y Mateo Gridel tras sendos errores de Javier Balbuena. Pero el Portuario reaccionó en el inicio del complemento y llegó al empate con tantos de Antonio Samaniego y Enzo Ritacco. El historial entre ambos conjuntos da cuenta de 40 enfrentamientos: Puerto Nuevo ganó 4 veces (con 28 goles a su favor), mientras Liniers logró 24 victorias (convirtió 79 tantos).